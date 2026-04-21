Trail Monte San Giorgio: Luca Arrigoni stoico, Fabiola Conti pensa in grande

La Sky Race Monte San Giorgio da 28 chilometri (quarto dei dieci appuntamenti di Coppa Italia FISky) ha visto imporsi n campo maschile Luca Arrigoni. Campione del Mondo master40 di skyrunning, la punta di ASD Pegarun ha una volta di più firmato una prova con i fiocchi, chiusa con il tempo di due ore, 48 minuti e 54 secondi. Come tre settimane prima nella Villacidro Skyrace in Sardegna (che infatti era stata la terza tappa del circuito federale), Arrigoni ha preceduto il compagno di squadra Filippo Crippa, che ha raggiunto il traguardo con tre soli secondi di anticipo sulle tre ore di gara e un ritardo di undici minuti e tre secondi sul dal vincitore. A completare il podio dopo le due "aquile" Pegarun è stato il francese Jérémy Bouygues, che ha chiuso la sua gara in tre ore, quattro minuti e 15 secondi. A completare la top five sono stati Matteo Cesano (ASD Boves Run) e Alessio Crafa.