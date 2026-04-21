Trail Monte San Giorgio: Luca Arrigoni stoico, Fabiola Conti pensa in grande
Nell'inedita skymarathon dell'evento piemontese a segno Cristian Lucia e Daniela Rotadi Stefano Gatti
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Ritorno sulle Alpi per CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky e per i suoi protagonisti più accreditati con il Trail del Monte San Giorgio organizzato nella terza domenica di aprile da Piossasco Trail Runners ASD. A tre settimane di distanza da Villacidro SkyRace (sulle montagne del sudovest della Sardegna), il circuito sancito dalla Federazione Italiana Skyrunning ha "timbrato" il quarto dei dieci appuntamenti del suo ricco e diversificato calendario. Ben quattrocento sky e trailrunners si sono dati appuntamento sui sentieri del Parco Naturale del Monte San Giorgio a Piossasco, a due passi da Torino. Un record di partecipazioni che il comitato organizzatore piemontese segretamente "covava" e che si è effettivamente materializzato. Sia nel caso della distanza "federale" da 28 chilometri, sia in quello della Skymarathon da 42 chilometri, i tracciati erano nuovissimi e pertanto i vincitori di questa edizione sono entrati di diritto nell’albo d’oro con tanto di nuovi record di gara.
Numeri importanti anche per la 15KM (Fidal e UISP) e per lo Youth Trail, quest'ultimo come la gara dei "grandi" tappa di Coppa Italia (Giovani in questo caso) FISky: un appuntamento che si conferma vetrina preziosa per le giovani promesse dello skyrunning italiano, molte delle quali già "attenzionate" dal Commissario Tecnico della Nazionale FISky Roberto Mattioli.
Trail Monte San Giorgio ha potuto contare sul supporto di CRAZY, Topo Athletics, Leki e Bauerfeind Sports, oltre che sullo storico negozio torinese Cuore da Sportivo. L'evento ha inoltre aderito al circuito solidale I Run to find the Cure.
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La Sky Race Monte San Giorgio da 28 chilometri (quarto dei dieci appuntamenti di Coppa Italia FISky) ha visto imporsi n campo maschile Luca Arrigoni. Campione del Mondo master40 di skyrunning, la punta di ASD Pegarun ha una volta di più firmato una prova con i fiocchi, chiusa con il tempo di due ore, 48 minuti e 54 secondi. Come tre settimane prima nella Villacidro Skyrace in Sardegna (che infatti era stata la terza tappa del circuito federale), Arrigoni ha preceduto il compagno di squadra Filippo Crippa, che ha raggiunto il traguardo con tre soli secondi di anticipo sulle tre ore di gara e un ritardo di undici minuti e tre secondi sul dal vincitore. A completare il podio dopo le due "aquile" Pegarun è stato il francese Jérémy Bouygues, che ha chiuso la sua gara in tre ore, quattro minuti e 15 secondi. A completare la top five sono stati Matteo Cesano (ASD Boves Run) e Alessio Crafa.
“È stata una gara contro me stesso. Sono partito forte ma poi, in parte a causa dei pollini e in parte a causa di un virus che mi ha tenuto fermo in settimana, mi sono accorto di non essere al top della forma. Fortunatamente la gamba ha tenuto e sono riuscita a gestirla. Percorso top: la differenza la facevano i veri esperti di skyrunning”. (Luca Arrigoni)
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In gara donne una brillante Fabiola Conti (Team Mud&Snow) - al suo primo impegno agonistico stagionale - ha inflitto pesanti ritardi alla concorrenza diretta, tanto da arrampicarsi fino alla quinta posizione della classifica assoluta (93 finishers in totale, 19 le donne). Tre ore, sette minuti e quattro secondi il tempo finale della campionessa milanese residente in Valle d'Aosta, che ha inflitto un distacco di oltre un quarto d'ora (sedici minuti e 32 secondi) all'altra valdostana Roberta Jacquin (ASD Pegarun). Gradino del podio per la beniamina local Camilla Calosso (Piossasco Trail Runners ASD/I-EXE), al traguardo tre ore, 25 minuti e 50 secondi dopo il segnale di partenza. Quarta e quinta piazza per un'altra portacolori della Piossasco Trail Runners (Irma Chiavazza) e per Denise Pascal di ASD GS Pomaretto '80.
“Un buon rientro alle gare. Ne ho alcune importanti in programma e questa era per me una sorta di prova generale.Da questo punto di vista posso ritenermi soddisfatta. La prossima sarà la Skyrace des Matheysins (in Francia, ndr), in programma a maggio e - viste le attuali sensazioni - credo di poter fare molto bene”. (Fabiola Conti)
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Grande successo ha riscosso tra toprunners e amatori della Skymarathon del Monte San Giorgio sulla distanza dei 42 chilometri (2800 metri D+), introdotta dal comitato organizzatore sulla scorta del positivo feedback legato ad un sondaggio tra i praticanti fatto al termine della scorsa edizione. Dura, tecnica ma super approvata da coloro che quest’anno, per primi, si sono messi alla prova. In gara uomini il vincitore arriva dalla vicina Valle d’Aosta e già conosceva parte dei sentieri per via della sua passione per la mountain bike. Stiamo parlando di Cristian Lucia che però qui non aveva mai corso ed ha scritto il suo nome nell’albo d’oro con il tempo di quattro ore, 37 minuti e 59 secondi. Il vincitore non ha avuto vita facile: è sotto il minuto (cinquantasei secondi) il ritardo del secondo classificato Michele Caudana, mentre Marco Rostagno sigilla il podio con una performance 57 secondi oltre il muro delle cinque ore di gara. A completare la top five sono stati l'argentino Gustavo Javier Vega Moreschi (Trail Running Torino ASD) e Daniele Traina Tito.
“Una gara dura, tecnica, con tante salite e discese. Il percorso era per me nuovo e mi sono divertito molto. Prossima gara in programma per me sarà La Thuile Trail alla fine di luglio”. (Cristian Lucia)
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Pronostico blindatissimo (e puntualmente confermato sulla linea del traguardo) in campo femminile per Daniela Rota. L'esperta toprunner del Team Scott/Fly-Up Sport vittoria in cinque ore, 24 minuti e 39 secondi, performance che vale "comodamente" a Daniela la top ten (sesta piazza) di una classifica assoluta da 64 elementi (13 dei quali donne). Sono serviti ventiquattro minuti e cinque secondi per assistere al passaggio sul traguardo della seconda classificata Enrica Zucalli (ASD GS Pomaretto '80). Molto più lontana ancora la runner indipendente Enrica Lonni, terza con il tempo di sei ore, 32 minuti e quattro secondi. Top five per Erica Ilaria Ferraris di Trail Running Torino ASD e per Loredana Lazar (ASD Vigonechecorre).
“Ho impiegato una quindicina di chilometri a sbloccarmi, poi però sono riuscita a fare il ritmo che volevo, sia in salita che in discesa. Tostissimi gli ultimi cinque chilometri di mangia e bevi, tra salite e discese che sembravano non finire mai”. (Daniela Rota)
Lo Short Trail da 15 chilometri ha offerto una competizione serrata soprattutto al maschile. Tra gli uomini la vittoria è andata a Isaia Iori (SA Valchiese) con il tempo di un'ora, 14 minuti e 45 secondi. Gradino centrale del podio per il veterano Paolo Bert di ASD Podistica Valle Infernotto con un ritardo di soli 32 secondi dal vincitore. Completa il podio stesso il piemontese Enrico Mensio (Runnerpillar Team ASD), che chiude la sua prova in un'ora, 17 minuti e 55 secondi, tempo che conferma il livello competitivo molto elevato della prova. Luca Vacchieri di GS Des Amis chiude ai piedi del podio, Isaac Fossat di ASD GS Pomaretto '80 sigilla la top five.
Anche gara donne ha regalato emozioni: da imporsi in un'ora, 29 minuti e 57 secondi è stata Gianfranca Attene (Piosasco Trailrunners ASD) che prevale per quattro minuti esatti su Sonia Meleca (Valsusa Running Team) e va ad occupare la ventiquattresima casella di una classifica da 163 elementi. 40 dei quali donne. Gradino finale del podio per Berenice Joy Kawalko (Applerun Team) che completa l'anello di gara in un'ora, 39 minuti e 25 secondi. Top five nell'ordine per Chiara Geron (ASD. NEXT 42,195) e per la russa Anastasia Yuditskaya di Piossasco Trailrunners.
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Nello Youth Trail da nove chilometri per 600 metri D+ valido come seconda tappa di Coppa Italia Giovani FISky Elias Sangalli domina tra gli Youth B con il tempo di 49 minuti e 46 secondi che ritocca il suo personale e confermando il suo ottimo stato di forma. Alle sue spalle Cristian Gabriele Pivot (staccato di due minuti e 32 secondi) seguito da Matteo Mariani, terzo in 52 minuti e 50 secondi a completare un podio tutto di grande livello nella categoria. Top five nell'ordine per Pietro Fornelli (ASD Baudenasca) e per il giovane atleta di casa Dario Dosio (Piossasco Trail Runners ASD).
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In campo femminile posto Lisa Curti svetta nella Youth A in un'ora, tre minuti e 31 secondi, prevalendo in modo netto sulla piemontese Giulia Framarin (staccata di quattro minuti e mezzo), prima nella Youth B. Sara Di Vincenzo sigilla il podio in un'ora, 13 minuti e 30 secondi. Quarta piazza per Alessia Girotti, quinta per Elisa Tamboia.
CRAZYSkyrunning Italy Cup 2026 torna in scena per la sua quinta tappa (giro di boa stagionale) per il selettivo Trofeo Dario&Willy di Valmadrera (LC), paese che si affaccia sulla sponda opposta del ramo lecchese del Lario e proprio di fronte al capoluogo di provincia, in programma nella classica data del 1. maggio (quest'anno cade di venerdì). L'impegnativo menu della giornata di festa prevede duemilaventi metri di dislivello positivo ben spalmati lungo un itinerario da venticinque chilometri di sviluppo lineare sulle montagne del Triangolo Lariano che separano i due rami del Lario.
Per le categorie giovanili invece il prossimo appuntamento con la Coppa Giovani supported by MICO è fissato per sabato 2 maggio al Mugello Experience Trail di Badia Moscheta, nel comune di Firenzuola (in provincia di Firenze). La traccia di gara misura tredici chilometri, disegnati sui sentieri dell'Appennino tosco-emiliano, con 850 metri di dislivello positivo.
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LE CLASSIFICHE IN BREVE
Sky Race Monte San Giorgio 28 km
Classifica Maschile
1. Luca Arrigoni 02:48:54 (ASD Pegarun/Team Kailas Fuga)
2. Filippo Crippa 02:59:57 (ASD Pegarun)
3. Jeremy Bouygues 03:04:15
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Classifica Femminile
1. Fabiola Conti 03:07:04 (Team Mud&Snow)
2. Roberta Jacquin 03:23:32 (ASD Pegarun/Team Scott)
3. Camilla Calosso 03:25:50 (Piossasco Trail Runners ASD/I-EXE)
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SkyMarathon Monte San Giorgio 42 km
Classifica Maschile
1. Cristian Lucia 04:37:59
2. Michele Caudana 04:38:55
3. Marco Rostagno 05:00:57
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Classifica femminile
1. Daniela Rota 05:24:39 (Team Scott/Fly-Up Sport)
2. Enrica Zucalli 05:48:44 (ASD GS Pomaretto '80)
3. Enrica Lonni 06:32:04
Short Trail 15 km
Classifica Maschile
1. Isaia Iori 01:14:45 (SA Valchiese)
2. Paolo Bert 01:15:17 (ASD Podistica Valle Infernotto)
3. Enrico Mensio 01:17:55 (Runnerpillar Team ASD
Classifica Femminile
1. Gianfranca Attene 01:29:57 (Piossasco Trailrunners ASD)
1. Sonia Meleca 01:33:57 (Valsusa Running Team)
2. Berenice Joy Kawalko 01:39:25 (Applerun Team)
Trail Youth Coppa Italia Giovani FISky
Classifica Maschile
1. Elias Sangalli 00:49:46 (100% Anima Trail) (YOUTH B)
2. Cristian Gabriele Pivot 00:52:18 (Atletica Sandro Calvesi) (YOUTH B)
3.Matteo Mariani 00:52:50 (Altitude Skyrunning Team) (YOUTH B)
Classifica Femminile
1. Lisa Curti 01:03:31 (Team Marguareis) (YOUTH A)
2. Giulia Framarin 01:08:01 (APS Pont-Saint-Martin) (YOUTH B)
3. Sara Di Vincenzo 01:13:39