De Rossi verso Genoa-Como: "Il nostro obiettivo è a portata di mano"

"Lo stadio è sempre stato in festa, non ci sono state domeniche in cui lo stadio era mezzo vuoto. È il coronamento di un percorso che ci sembra ora a portata di mano ma qualche mese era più difficile". Così l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Como in campionato. "Affronteremo una squadra che in due minuti ci può far uscire da questa festa. Sono i peggiori clienti da incontrare. Lottano per la Champions e per l'Europa League ma non vogliamo salutare i nostri tifosi con una brutta figura", ha aggiunto il tecnico rossoblù parlando degli avversari. Un Genoa che vuole alzare l'asticella. "Di sicuro voglio farlo ma arrivare ottavi vuol dire mettersi dietro 12 squadre e alcune sulla carta sono un po' meglio di noi in questo momento. Mi fa piacere dire che nel periodo siamo ottavi - ha ricordato - ma poi la classifica dice un'altra cosa. Abbiamo l'obbligo per tutti di provare ad arrivare ottavi, settimi, in quella zona. Quando parlo di sogni dico quello, non necessariamente la Champions League per me".