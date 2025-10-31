Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari: un "Vortex" di emozioni nella Motor Valley

Le tre distanze in programma a fine marzo 2026 entreranno ancora una volta nei luoghi simbolo del mito Ferraridi Stefano Gatti
Il semaforo è fisso sul rosso - in tutti i sensi! - ma gli appassionati della corsa su strada e di una delle sue distanze più classiche - già scalpitano nell'attesa che scatti il verde per lanciarsi - sgomitando il giusto - verso i primi chilometri (unici nel loro genere) della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari. In programma domenica 29 marzo del prossimo anno, la prossima edizione di quello che è molto più di un evento sportivo è stata presentata con cinque mesi di anticipo all’interno di Ferrari e-Vortex, il nuovissimo circuito di prova del Cavallino Rampante - adiacente alla Pista di Fiorano - e più precisamente nella altrettanto nuova officina di revisione. Dedicata alla memoria del fondatore della Ferrari, la Mezza Maratona che scatta da Maranello e termina a Modena è un tributo alla Casa automobilistica più famosa al mondo e più ancora all'indissolubile legame tra passione sportiva, territorio e proiezione verso il futuro.
Nella Motor Valley emiliana, dove la velocità è da sempre non solo vocazione e metafora, ma anche espressione del miglior Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo, si corre con l'anima e al ritmo della leggenda - runners professionisti e amatori - tra i viali dello stabilimento nel quale nascono le auto sportive "griffate" Cavallino Rampante e sulle piste dedicate al collaudo delle monoposto da Gran Premio e dei prototipi delle Ferrari stradali del futuro. La campagna iscrizioni è scattata giovedì 30 ottobre - in concomitanza con la conferenza stampa di lancio dell'evento ed è attiva online su www.mezzamaratonaditalia.it
Ferrari in qualità di hosting partner metterà a disposizione dei partecipanti alcuni dei luoghi più significativi e per il resto dell'anno inaccessibili tra cui Viale Enzo Ferrari, che attraversa la cittadella aziendale, la celebre pista di Fiorano e il Ferrari e-Vortex. Questo innovativo circuito sarà la cornice inedita della manifestazione, all’insegna della condivisione con gli appassionati. In questa occasione anche la comunità locale inizierà a conoscere la nuova infrastruttura, che mira ad apportare benefici alla viabilità del territorio, grazie al trasferimento dalla strada alla pista delle attività di collaudo del Cavallino Rampante. La manifestazione è organizzata da RCS Sports&Events.
Grazie al supporto di Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena, dei Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Modena, la Mezza Maratona d’Italia conferma la propria identità come appuntamento di riferimento per il territorio e di assoluto livello nel panorama delle grandi corse su strada italiane. Alla presentazione, moderata dalla giornalista Cristina Fantoni, sono intervenuti l’Amministratore Delegato della Ferrari Benedetto Vigna e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports&Events Paolo Bellino. Con loro le istituzioni territoriali: il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, il Sindaco di Maranello Luigi Zironi, il Sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini, il Sindaco di Formigine Elisa Parenti, l’Assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e il Presidente dell’APT Servizi Regione Emilia-Romagna Davide Cassani. Presenti gli atleti paralimpici Rita Cuccuru e Giovanni Pili D’Ottavio, oltre a Sofiia Yaremchuk, primatista italiana di maratona e mezza maratona, medaglia d'oro a squadra nei Campionati Europei su Strada di Bruxelles e Lovanio 2025. Ad arricchire il momento dedicato agli atleti anche il video-saluto di Stefano Mei, presidente FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera).
La partenza avverrà da via Alfredo e Dino Ferrari, (proprio davanti al Museo Ferrari), storica location fin dai tempi della Maratona d'Italia che terminava a Carpi. L'arrivo è a Modena (luogo di nascita e di residenza di Enzo Ferrari), dopo avere toccato il territorio comunale di Fiorano Modenese e di Formigine. La "mezza" emiliana assume una posizione di rilievo nel calendario FIDAL, collocandosi tra le principali competizioni nazionali su questa distanza.
C'è grande attesa per una novità è attesa per aumentare il livello di coinvolgimento e passione. Nell’edizione 2026 infatti il Memorial si trasforma in un vero e proprio festival del running: la mezza maratona sarà il cuore pulsante e al tempo stesso il culmine di un intero weekend di festa con eventi, iniziative e attività che celebrano il territorio e lo sport in tutte le sue sfaccettature, coinvolgendo la comunità in un’esperienza unica e partecipata.
Venerdì 27 marzo aprirà il Villaggio della Mezza Maratona d’Italia, spazio di incontro tra atleti, famiglie e appassionati. Sabato 28 andrà in scena la Family Run da cinque chilometri, spazio domenica 29 marzo alla mezza maratona competitiva e alla 10 chilometri non competitiva. Non solo agonismo quindi, ma una festa collettiva pensata per bambini, scuole e associazioni, che confermerà il ruolo centrale del senso di appartenenza legato a questi luoghi e alla loro storia. Proprio per renderlo un momento ancora più unico e inclusivo per tutti, non solo dedicato ai runners professionisti e agli amatori, è stato studiato un “pacchetto speciale” che prevede l’iscrizione combinata alla Mezza Maratona e alla Family Run.
IL PROGETTO LEGATO AL TERRITORIO
La Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari va oltre la performance atletica. Sarà un racconto collettivo che intreccia il mito con l’energia della corsa, la spinta all’innovazione con il senso di appartenenza di una comunità. In ogni chilometro si ritroverà la stessa passione che anima i tifosi del Cavallino Rampante e che li lega a questi luoghi. Accanto all’aspetto agonistico, la manifestazione conferma il suo impegno a favore della promozione dell’attività sportiva fra i giovani sul territorio. Grazie ai partners e ai diecimila runners dell’edizione 2025, la comunità di Maranello avrà presto un nuovo campo multisport nel cuore del locale Parco dello Sport, attualmente in fase di realizzazione. Anche nella prossima edizione l’intero ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partners alla Mezza Maratona d’Italia (al netto dei costi organizzativi) contribuirà alla realizzazione di un progetto sociale. La manifestazione punta a creare un impatto positivo di lungo periodo e sosterrà interventi di rinnovamento e sviluppo delle infrastrutture sportive locali per rendere lo sport sempre più accessibile a tutti nei Comuni attraversati dalla gara: Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena.
IL PERCORSO
ll percorso del 2026 non è semplicemente un tracciato di 21 chilometri e 97 metri: è una linea rossa di emozioni - esclusiva e speciale - che unisce Maranello a Modena. Il cuore batterà già davvero forte alla partenza davanti al Museo Ferrari di Maranello, con il suggestivo arrivo in Piazza Roma a Modena, di fronte allo storico edificio dell'Accademia Militare. Non solo la mezza maratona, tutte e tre le distanze entreranno nello stabilimento Ferrari a Maranello e correranno lungo i viali aziendali, contornati dagli edifici produttivi disegnati da architetti di fama mondiale, oltre che sull'asfalto della Pista di Fiorano (attiva fin dal 1972) e per un tratto anche nel nuovissimo circuito Ferrari e-Vortex.
BENEDETTO VIGNA (AMMINISTRATORE DELEGATO FERRARI)
"Secondo me un brand globale come la Ferrari ha il dovere - specialmente in periodo storico come quello attuale - di tenere sempre il più possibile insieme le persone su varie attività. Abbiamo la responsabilità di essere agenti catalizzatori del cambiamento, operando sempre di più nel sociale. Attraverso gli eventi che organizziamo e che in questo caso ospitiamo anche - vogliamo ringraziare tutti gli amici e i colleghi del territorio che rendono possibile ciò che noi facciamo dall'inizio della nostra storia di Casa automobilistica. Sempre più spesso - prendendo esempio dalle grandi società asiatiche - si parla di co-prosperity. Io ci credo: è importante che un'azienda contribuisca e dica grazie con i fatti, non a parole, a tutti gli attori che rendono possibile questo. Il viaggio della Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari per me ha diversi significati. Prima di tutto è come un filo che collega due realtà - Maranello e Modena - che hanno avuto sempre un ruolo centrale nella nostra azienda. Poi ha un valore per me molto importante a livello aziendale perché unisce, tutti possono correrla. Infine è un modo - lo abbiamo capito nella scorsa edizione - per mettere insieme clienti, sponsors, appassionati e tifosi. Non solo, mi ricordo le chiamate con i CEO di altre aziende come Lamborghini o Dallara sulla competizione fra i vari gruppi. Se vogliamo e un modo bello di competere per spingersi a fare ancora meglio. Pensate che il 12 marzo del 2024 abbiamo deciso di aprire a tutti i colleghi e i dipendenti Ferrari la possibilità di andare a correre sulla pista di Fiorano. Allora il gruppo podistico era limitato a poche decine di unità, ora ne conta varie centinaia. Credo che nel 2026 saranno più di trecento. Fiorano poi è una bellissima pista, molto particolare, con tanti saliscendi, è molto varia. È davvero un modo per curare l'attenzione alla salute dei dipendenti attraverso lo sport, prima di tutto a livello di prevenzione.
PAOLO BELLINO (AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE RCS SPORTS&EVENTS)
"Il privilegio di organizzare, per la prima volta, la Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari, in una terra dalla forte vocazione sportiva e dalla grande capacità di vivere ci apre a una nuova sfida e ci riempie di orgoglio. Ringrazio il CEO di Ferrari Benedetto Vigna per ospitarci in questa sede meravigliosa e tutte le Istituzioni oggi coinvolte. Il nostro obiettivo oggi è quello di lavorare a un format sportivo eccellente, a una manifestazione ancora più ricca rispetto a quella del 2025 con la quale ampliare la partecipazione del pubblico e attrarre anche stranieri. Vogliamo coinvolgere non solo gli appassionati e i professionisti della corsa ma altre persone che desiderano trascorrere un week end di festa e di sano sport, tra Maranello e Modena, per una tre giorni di eventi a partire dal 27 marzo sino al 29. Una manifestazione che non potrà fare altro che valorizzare ulteriormente tutti questi meravigliosi luoghi, rendendoli sempre più attrattivi. Lo sport è un veicolo straordinario di promozione territoriale. RCS Sports&Events crede fortemente in questo aspetto da anni e lo promuove, così come faremo con la Mezza Maratona che siamo entusiasti di organizzare nel 2026".
DAVIDE CASSANI (PRESIDENTE APT SERVIZI REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
"Sport e Motor Valley, due eccellenze dell’Emilia-Romagna si trovano unite nel nome di Enzo Ferrari in un evento agonistico unico in Italia. Una manifestazione, questa della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari, che farà vivere l’emozione di correre attraverso luoghi ricchi di storia, tradizione e identità, legati a un simbolo incontrastato nel mondo del migliore Made in Italy, dallo stabilimento Ferrari alle piste di Fiorano e della nuovissima e-Vortex, regalando emozioni indimenticabili a tutti gli atleti. Buon lavoro agli organizzatori di questa seconda edizione e buona corsa a tutti i partecipanti".
SOFIIA YAREMCHUK (PRIMATISTA ITALIANA MARATONA E MEZZA MARATONA)
"È un onore essere qui e poter correre e respirare l’aria dove nascono le Ferrari. Anche la corsa è come un motore, richiede equilibrio ed energia e io farò il possibile per essere al via domenica 29 marzo. Quel giorno si celebrerà oltre ad una giornata di sport la valorizzazione di un territorio importante e si esalterà lo spirito italiano. Auguro allo staff organizzatore e a tutti i partecipanti di fare il pieno di emozioni e vivere con entusiasmo un intenso weekend di sport".
RITA CUCCURU (ATLETA PARALIMPICA)
"Vengo dalla Sardegna ma sono stata adottata dalla città di Maranello. Nel mio passato sportivo ci sono gare di paraciclismo e paratriathlon ma due anni fa ho iniziato a praticare anche la corsa e ammetto che in questo sport si respira un’aria diversa. Spero che la gara sia di nuovo molto partecipata. Nel 2025 ho vissuto forti emozioni quando sono entrata in azienda Ferrari ho tirato su la testa perché era veramente un momento unico. Ho terminato la mia prova in cinquantatré minuti. Nella prossima edizione spero di abbassare il mio tempo".
GIOVANNI PILI D’OTTAVIO (ATLETA PARALIMPICO)
"Qui alla Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari lo scorso marzo ho vissuto emozioni indescrivibili. Quando pianifico la stagione agonistica, scelgo le gare anche in base all’adrenalina che mi trasmettono. Non vedo l’ora di essere al via a marzo 2026".
FABIO BRAGLIA (PRESIDENTE DELLA PROVINCIA MODENA)
"La Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare il nostro territorio attraverso lo sport, la partecipazione e l’inclusione. Il percorso che si snoda tra luoghi simbolici della Motor Valley mette in evidenza l’identità forte e attrattiva della provincia di Modena. Eventi come questo promuovono il territorio in modo dinamico e coinvolgente, unendo la passione per la corsa, per lo sport e i corretti stili di vita alla scoperta delle nostre eccellenze culturali e paesaggistiche. La Provincia di Modena è orgogliosa di sostenere una manifestazione che parla al cuore dei cittadini e dei visitatori, valorizzando il connubio tra sport, turismo e comunità. Così come recentemente abbiamo inaugurato la ciclovia del Mito, che collega proprio i due musei Ferrari di Maranello e Modena, oggi siamo particolarmente lieti di sostenere questo evento che consentirà a migliaia di atleti di vivere il nostro territorio".
LUIGI ZIRONI (SINDACO DI MARANELLO)
"Con la seconda edizione della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari, motivo d’orgoglio per il nostro territorio, continua l'impegno nella promozione dello sport come veicolo di socialità e di sani stili di vita. Infatti, la Mezza Maratona non sarà ‘solamente’ un grande evento di sport, ma una vera e propria festa dello sport, nella quale la nostra comunità accoglierà migliaia di appassionati e le loro famiglie, per una due giorni che per Maranello si preannuncia indimenticabile. E anche quest’anno - grazie alla sensibilità di Ferrari su queste tematiche - la manifestazione con il proprio ricavato lascerà in eredità alla collettività delle opere pubbliche dedicate all’attività sportiva, soprattutto a favore dei più giovani. Già nella prima edizione, è stato possibile finanziare la realizzazione di un campo multisport modulare, che sta nascendo nel cuore del Parco dello Sport di Maranello. Il campetto darà a tutti la possibilità di praticare fino a 5 discipline e sarà a disposizione di tutti gli appassionati entro la prima metà del 2026".
MARCO BIAGINI (SINDACO DI FIORANO MODENESE)
"Oltre che per l'industria ceramica, la mia città è conosciuta nel mondo grazie alla Pista di Fiorano e lo sarà tra qualche tempo anche grazie all'e-Vortex, nuovo circuito a fianco di quello storico che farà sognare tanti tifosi ed appassionati. Eventi come quelli della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari aiutano le persone a vivere il territorio e a conoscerne direttamente le potenzialità, entrando, in questo caso anche fisicamente, nel territorio inaccessibile di quello che è il brand più famoso al mondo. Ringrazio poi di cuore l'azienda di aver deciso di legare a doppio filo l'evento sportivo con la donazione al comune che permetterà a tanti ragazzi e studenti di fruire di nuove dotazioni di campi a Spezzano, che contribuiranno in modo concreto alla crescita educativa e morale delle nuove generazioni".
ELISA PARENTI (SINDACO DI FORMIGINE)
"La Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari è un evento che unisce passione sportiva e territorio. Siamo orgogliosi che anche quest’anno il percorso attraversi Formigine, regalando ai partecipanti il passaggio accanto al nostro Castello, luogo simbolo della storia e dell’identità cittadina. Una cornice che esprime il legame tra la tradizione e quello slancio verso il futuro che questa manifestazione incarna perfettamente. La presenza di un grande evento sportivo come la Mezza Maratona d’Italia rappresenta per Formigine e per tutto il distretto un’opportunità importante di visibilità e di promozione turistica, capace di valorizzare la rete di eccellenze della Motor Valley e l’accoglienza del nostro territorio. Siamo inoltre particolarmente lieti che il ricavato dell’edizione 2026 sarà destinato a un progetto sociale per promuovere l’attività sportiva dei più giovani. Investire su di loro significa costruire futuro e dare un valore ancora più profondo a questa manifestazione".
ANDREA BORTOLAMASI (ASSESSORE CULTURA, INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, TURISMO, CENTRO STORICO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ, SPORT, POLITICHE GIOVANILI DI MODENA)
"La Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari è un formidabile strumento di promozione dei nostri territori, attraverso lo sport. Luoghi unici nel loro genere, uniti da un grande evento podistico, aperto a tutti e tutte: un grande evento sportivo, una grande festa di sport, con importanti effetti positivi di carattere sociale, turistico e promozionale per tutti i territori coinvolti".
