Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari: un "Vortex" di emozioni nella Motor Valley

"Secondo me un brand globale come la Ferrari ha il dovere - specialmente in periodo storico come quello attuale - di tenere sempre il più possibile insieme le persone su varie attività. Abbiamo la responsabilità di essere agenti catalizzatori del cambiamento, operando sempre di più nel sociale. Attraverso gli eventi che organizziamo e che in questo caso ospitiamo anche - vogliamo ringraziare tutti gli amici e i colleghi del territorio che rendono possibile ciò che noi facciamo dall'inizio della nostra storia di Casa automobilistica. Sempre più spesso - prendendo esempio dalle grandi società asiatiche - si parla di co-prosperity. Io ci credo: è importante che un'azienda contribuisca e dica grazie con i fatti, non a parole, a tutti gli attori che rendono possibile questo. Il viaggio della Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari per me ha diversi significati. Prima di tutto è come un filo che collega due realtà - Maranello e Modena - che hanno avuto sempre un ruolo centrale nella nostra azienda. Poi ha un valore per me molto importante a livello aziendale perché unisce, tutti possono correrla. Infine è un modo - lo abbiamo capito nella scorsa edizione - per mettere insieme clienti, sponsors, appassionati e tifosi. Non solo, mi ricordo le chiamate con i CEO di altre aziende come Lamborghini o Dallara sulla competizione fra i vari gruppi. Se vogliamo e un modo bello di competere per spingersi a fare ancora meglio. Pensate che il 12 marzo del 2024 abbiamo deciso di aprire a tutti i colleghi e i dipendenti Ferrari la possibilità di andare a correre sulla pista di Fiorano. Allora il gruppo podistico era limitato a poche decine di unità, ora ne conta varie centinaia. Credo che nel 2026 saranno più di trecento. Fiorano poi è una bellissima pista, molto particolare, con tanti saliscendi, è molto varia. È davvero un modo per curare l'attenzione alla salute dei dipendenti attraverso lo sport, prima di tutto a livello di prevenzione.