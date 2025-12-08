Ciapà 2025: Bongiovanni e le gemelle Dematteis a segno nella settima edizione

Nella prova clou da 30 chilometri e 1200 metri di dislivello positivo il più veloce a chiudere l’anello-gara con partenza e arrivo nel campo sportivo di Cervo è stato Elia Bongiovanni. Il forte portacolori di ASD Team Marguareis(vincitore lo scorso mese di agosto del Trail des Étoiles 50K in Francia) ha portato a termine la missione-vittoria in due ore, 29 minuti e 55 secondi, prevalendo per quattro minuti e mezzo su due big del calibro di Luca Carrara e Danilo Lantermino. Il bergamasco di Atletica Valle Brembana/The North Face (vincitore a metà ottobre di Oliena Ultra Sky Supramonte 50K in Sardegna) e il cuneese di ASD Podistica Valle Varaita/Team Kailas Fuga (quarto alla fine della scorsa estate nel Tor des Géants 330K) hanno tagliato appaiati il traguardo. A completare con un pizzico di internazionalità la top five maschile sono stati l’argentino Pablo Angel Nicolas Barnes (Barnes Trail&Road ASD) e Fabrizio Bongioanni di ASD Team Marguareis, come il quasi omonimo vincitore.