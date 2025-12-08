Ciapà 2025: Bongiovanni e le gemelle Dematteis a segno nella settima edizione

Rostagno e Minetti firme d'autore sulla prova d'ingresso del classico evento liguredi Stefano Gatti
Oltre quattrocentocinquanta trailrunners hanno dato vita domenica 7 dicembre ad una partecipatissima settima edizione del Trail del Ciapà di Cervo, in provincia di Imperia. L’ormai classico appuntamento sui sentieri del Golfo Dianese ha fatti il pieno di iscritti, ma anche di sole e di passione. Oltre due terzi degli iscritti era al via nelle due prove agonistiche da 30 e da 21 chilometri, mentre a completare il programma sono state la prova non competitiva da nove chilometri e la Kids Run pensata dal team organizzatore di Dianese Outdoor ASD per i più piccoli.
Nella prova clou da 30 chilometri e 1200 metri di dislivello positivo il più veloce a chiudere l’anello-gara con partenza e arrivo nel campo sportivo di Cervo è stato Elia Bongiovanni. Il forte portacolori di ASD Team Marguareis(vincitore lo scorso mese di agosto del Trail des Étoiles 50K in Francia) ha portato a termine la missione-vittoria in due ore, 29 minuti e 55 secondi, prevalendo per quattro minuti e mezzo su due big del calibro di Luca Carrara e Danilo Lantermino. Il bergamasco di Atletica Valle Brembana/The North Face (vincitore a metà ottobre di Oliena Ultra Sky Supramonte 50K in Sardegna) e il cuneese di ASD Podistica Valle Varaita/Team Kailas Fuga (quarto alla fine della scorsa estate nel Tor des Géants 330K) hanno tagliato appaiati il traguardo. A completare con un pizzico di internazionalità la top five maschile sono stati l’argentino Pablo Angel Nicolas Barnes (Barnes Trail&Road ASD) e Fabrizio Bongioanni di ASD Team Marguareis, come il quasi omonimo vincitore.
In gara donne vittoria pari merito per le gemelle Luisa ed Enrica Dematteis che hanno relagato ad ASD Podistica Valle Varaita il podio alto sfiorato da Lantermino in campo maschile. Per Luisa ed Enrica missione compiuta in tre ore, un minuto e 54 secondi, performance che ha permesso loro di scalare fino alla ventiduesima casella una classifica assoluta da 146 effettivi, una trentina dei quali donne. A completare il podio è stata Anna Grignaschi di Azalai ASD con un ritardo di un solo minuto e 16 secondi dalle vincitrici (ventiquattresima assoluta). Top five in quest’ordine per Laura Barale di ASD Borgaretto 75 e Virginia Ines Oliveri (Barnes Trail&Road ASD).
ASD Team Marguareis ha incorniciato una domenica perfetta per i propri colori con la vittoria di Lorenzo Rostagno (un habitué del Trail del Ciapà) nella prova sulla distanza della mezza maratona, con 800 metri di dislivello positivo. Il forte trail e skyrunner piemontese ha bloccato sul tempo di un’ora, 50 minuti e 11 secondi la fotocellula del cronometraggio, staccando di tre minuti e un secondo Francesco Freguglia di ASD Podistica Valle Varaita, formazione che - insieme al Team Marguareis - è scesa in forze a Cervo, facendo entrambe incetta di presenze sul podio. Freguglia ha prevalso allo sprint su Matteo Marchiando del sodalizio valdostano ASD Montagnesprit. Top five per il runner libero Andrea Favaro e per Alberto Ghisellini (Cambiaso Risso Running Team Genova). Quest’ultimo ha preceduto di meno di quattro minuti e mezzo sul traguardo Alice Minetti.
Toprunner di livello internazionale (frequenta regolarmente da anni le Golden Trail World Series), la portacolori di ASD Boves Run si è appunto classificata sesta di un ranking assoluto da 175 finishers, aggiudicandosi gara-donne con il tempo finale di un’ora, 57 minuti e 3 secondi. Secondo gradino del podio di genere per Sonia Meleca di Valsusa Running Team con un ritardo di sei minuti e 31 secondi dalla vincitrice, a chiudere la top ten assoluta. A sigillare il podio stesso Camilla Calosso (compagna del vincitore di gara uomini Rostagno) che ha regalato l’ennesimo podio al Team Marguareis, chiudendo la sua prova a otto minuti e 24 secondi da Minetti (quattordicesima assoluta). Ad occupare le due ultime caselle utili della top five son state Martina Perasso (ASD Podistica Valle Varaita) e Martina Gioco di Runners Valbossa Azzate.
A fine giornata lo staff organizzatore di Dianese Outdoor ASD, guidato dal suo presidente Marlene Grosso ha espresso la propria gratitudine ai volontari e alle associazioni che hanno prestato la loro opera nella settima edizione del Trail del Ciapà, sia al campo base di Cervo che lungo i percorsi di gara: Associazione Tovo nel Cuore,Pro Loco dei Faraldi, Pro Loco Progetto Cervo, Protezione Civile Cervo, Tovetto Borgo Condiviso, Fiore Matto ASD, Gruppo Parrocchiale di Conna, volontari di Chiappa,Cervo-San Bartolomeo Calcio per l’ ospitalità.
Dianese Outoor ringrazia anche tutti gli sponsor: Impresa edile Gaglianone Alberto di Gaglianone Massimiliano, Arimondo, Frantoio Venturino Bartolomeo, Mazzucco Srl, Coo.A.Di.
Un ringraziamento speciale alle attività convenzionate che hanno accolto i partecipanti sul territorio: New Cit Paris di Cervo, Hotel Bellavista di San Bartolomeo al Mare, Hotel San Matteo di San Bartolomeo al Mare, Appartamento I Limoni di Cervo, Appartamenti Barbara tra gli Ulivi di Diano Arentino, La Casa delle Fate di Villa Faraldi.
Ringraziamenti anche ai Trail Builders di Dianese Outdoor Antonio Ripari e Gazmend Zeqo per l'enorme lavoro svolto in queste settimane sui sentieri e il team sportivo, Rossi Inti per la prova Trail e Ivar Acquarone per il controllo tecnico pre-gara. Grazie ai bikers Claudio Conte Marco Vinci e Fabiano Medici, aprigara e supervisori del percorso.
Riconoscenza infine per le amministrazioni Comunali di Villa Faraldi e San Bartolomeo al Mare per il Patrocinio e l’Amministrazione Comunale di Cervo per il grande sostegno che ci riserva ogni anno: il Sindaco Lina Cha, il Consigliere delegato allo Sport Maurizio Guglielmone e, in particolare, il Vice Sindaco Massimiliano Gaglianone, figura imprescindibile per la perfetta riuscita dell’evento.
