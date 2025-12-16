La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Neve e ghiaccio in abbondanza, solitudine incantata e temperature "rigidamente" sottozero sono il premio per gli irriducibili di uno degli eventi più cool (nel vero senso della parola!) dell'ormai imminente stagione invernale. La Grande Corsa Bianca è una traversata "full winter" al confine tra Alta Valle Camonica e Alta Valtellina, immersa nella natura più pura, lontana da traffico e rumori, dove il passo dei concorrenti è accompagnato dallo scricchiolio della neve e dalla luce della luna piena. La nona edizione di un'avventura multidisciplinare di massimo impegno (a tratti estremo) è al varco. Le date da segnare in agenda sono quelle di venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026.