Monte Misma Xmas Trail: Arrigoni con il record, Bertasa con l'esperienza

Chiusura in bellezza per il circuito Fly-Up sulle montagne della bergamasca Val Serianadi Stefano Gatti
© DR Fotografia
Si è chiuso con il tradizionale appuntamento prenatalizio di Monte Misma Xmas Trail il calendario Fly-Up Sport 2025. Andata in scena domenica 7 dicembre a Villa di Serio (all'imbocco della Val Seriana) e organizzata da Villese Running in collaborazione con il team di Mario Poletti, l'evento da 25 chilometri e 1400 metri D+ ha richiamato al via più di duecento atleti, confermandosi tra gli eventi di fine anno più attesi nel panorama trail della provincia di Bergamo.
© DR Fotografia
Riflettori puntati fin dal via su Luca Arrigoni, grande favorito della vigilia. L’obiettivo dell'atleta di punta del Team Pegarun era ambizioso: migliorare il record del tracciato stabilito nel 2022 dal piemontese Cristian Minoggio, capace tre anni fa di chiudere in due ore, 12 minuti e un secondo la missione-vittoria. Arrivato due anni fa ad una quarantina di secondi dal primato del pluricampione del mondo di skyrunning (due ore, 12 minuti e 43 secondi), Arrigoni ha raggiunto l'obiettivo bloccando il cronometro sul tempo di due ore, 11 minuti e 34 secondi, abbassando quindi di ventisette secondi il precedente primato. Un risultato di grande spessore, che consacra Luca come protagonista indiscusso di questa edizione del circuito.
© DR Fotografia
A completare il podio di gara uomini sono stati Carlo Curnis di Elle Erre ASD con un ritardo di quattro minuti e 33 secondi e Paolo Poli, compagno di squadra del vincitore nel team delle aquile, a quattro e 55. Si è fermata solo ai piedi del podio la corsa di Maichol Capelli (Team GaarenBEaHero), mentre Maurizio Merlini (ASD Pegarun Pregacross) ha sigillato la top five.
© DR Fotografia
In gara donne a mettere tutte d'accordo è stata l'esperta Cinzia Bertasa (Bergamo Stars Atletica) che è salita sul gradino più alto del podio dopo aver portato a termine nel tempo di due ore, 57 minuti e 54 secondi la sua prova, raggiungendo la trentasettesima casella di un classifica assoluta da 209 effettivi (solo ventotto le donne).
© DR Fotografia
Secondo e terzo gradino del podio stesso nell'ordine per la runner indipendente Elena Milesi a sei minuti e 23 secondi dalla vincitrice e per Elena Ghidini (AIDO Artogne ASD) a dieci minuti e sette secondi dalla vincitrice. Quest'ultima ha preceduto la compagna di colori Laura Spatti, Lidia Moioli di GS A. Marinelli Comenduno ha completato la top five.
© DR Fotografia
A fine giornata il direttore di Fly-Up Sport Mario Poletti ha tracciato un primo bilancio della stagione:
“Monte Misma Xmas Trail ha rappresenta, come da tradizione, il suggello finale della nostra stagione. Si chiude così un 2025 straordinariamente intenso in termini di eventi, impegno costante e un lavoro organizzativo. Il nostro ringraziamento più sentito va ai partners - Lovato Electric e Scott in primis - che camminano al nostro fianco da anni, sostenendo con fiducia ogni nostra iniziativa. Un plauso speciale va inoltre a tutti i collaboratori che, lontano dalla luce dei riflettori, rendono possibile questo viaggio: chi si occupa delle pratiche burocratiche, dell’intrattenimento durante le gare, delle produzioni foto e video, della comunicazione, del balisaggio e della cura dei sentieri. Un ringraziamento sincero va per il costante supporto istituzionale anche alle Amministrazioni locali, alla Provincia di Bergamo e a Regione Lombardia. E per il prossimo anno? Il nuovo calendario è in arrivo e possiamo già anticipare che non mancheranno sorprese e novità all’altezza della nostra storia".
Monte Misma Xmas Trail è patrocinata dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni di Villa di Serio, Nembro, Pradalunga, Albino, Cenate Sopra e Scanzorosciate.
© DR Fotografia
Classifica Maschile primi 5
Luca Arrigoni – 02:11:34 –Team Pegarun
Carlo Curnis – 02:16:07– Elle Erre ASD
Paolo Poli – 02:16:29 –Team Pegarun
Maichol Capelli – 02:23:51 –Team Gaaren #BeAHero
Maurizio Merlini – 02:24:54 –ASD Pegarun
Classifica Femminile prime 5
Cinzia Bertasa – 02:57:54 – Bergamo Stars Atletica
Elena Milesi – 03:04:17
Elena Ghidini – 03:08:01 – AIDO Artogne
Laura Spatti – 03:08:03 – AIDO Artogne
Lidia Moioli – 03:17:16 – BG351 G.S. A. Marinelli Comenduno