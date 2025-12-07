Monte Misma Xmas Trail: Arrigoni con il record, Bertasa con l'esperienza

“Monte Misma Xmas Trail ha rappresenta, come da tradizione, il suggello finale della nostra stagione. Si chiude così un 2025 straordinariamente intenso in termini di eventi, impegno costante e un lavoro organizzativo. Il nostro ringraziamento più sentito va ai partners - Lovato Electric e Scott in primis - che camminano al nostro fianco da anni, sostenendo con fiducia ogni nostra iniziativa. Un plauso speciale va inoltre a tutti i collaboratori che, lontano dalla luce dei riflettori, rendono possibile questo viaggio: chi si occupa delle pratiche burocratiche, dell’intrattenimento durante le gare, delle produzioni foto e video, della comunicazione, del balisaggio e della cura dei sentieri. Un ringraziamento sincero va per il costante supporto istituzionale anche alle Amministrazioni locali, alla Provincia di Bergamo e a Regione Lombardia. E per il prossimo anno? Il nuovo calendario è in arrivo e possiamo già anticipare che non mancheranno sorprese e novità all’altezza della nostra storia".