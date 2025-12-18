Logo SportMediaset

NBA: i Cavaliers cadono a Chicago, Memphis vince in casa di Minnesota

18 Dic 2025 - 10:07

Due le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Altra sconfitta per i Cleveland Cavaliers che a Chicago contro i Bulls cedono 127-111 sotto i colpi di Josh Giddey, alla sesta tripla doppia della sua stagione, e di Nikola Vucevic (20 punti e 9 rimbalzi) e Coby White (25 punti). Per i Cavs ancora poco convincente la prestazione di Darius Garland, autore di una prova da 15 punti con solo 6/16 al tiro. Colpo in trasferta invece per Memphis che firma la settima vittoria nelle ultime 9 partite battendo i Minnesota Timberwolves. Nella terza frazione padroni di casa in vantaggio ma Memphis trova la forza di fare il sorpasso a chiusura di parziale per poi garantirsi il successo nell'ultimo quarto 110-116. Jaren Jackson Jr. è decisivo con la sua doppia doppia (28 punti e 12 rimbalzi) al pari di Jock Landale (20 punti e 10 rimbalzi entrando dalla panchina). 

