Alcaraz-Ferrero, i retroscena del divorzio shock: il rinnovo, la voglia di libertà e l'ombra di Sinner

Ma dietro l'addio non ci sono solo contratti e stili di vita. C'è anche, e forse soprattutto, una motivazione tecnica che porta il nome del suo grande rivale: Jannik Sinner. Mentre l'azzurro manda segnali di lavoro ossessivo da Dubai per scalzarlo dal trono, Alcaraz ha probabilmente avvertito una pericolosa stagnazione tattica. Sebbene vincente e geniale, il suo tennis rischiava di non evolversi più sotto la guida dello stesso mentore che lo aveva preso a 15 anni. Carlos ha quindi compiuto una scelta coraggiosa "alla Sinner": così come l'altoatesino lasciò Piatti per affidarsi a Vagnozzi e Cahill e svoltare la carriera, lo spagnolo cerca ora nuove armi e nuove voci per restare in vetta.