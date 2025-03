Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari: di corsa nella storia della Rossa

Maglietta tecnica al posto della tuta ignifuga, capellino al posto del casco integrale, scarpe ad altissimo grip e tecnologia, proprio come gli pneumatici da Formula Uno. E per benzina, tanto ma tanto fiato! Andata in scena domenica 30 marzo con la partecipazione di diecimila runners, la prima edizione della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” ha attraversato i luoghi più significativi del Cavallino Rampante da Maranello a Modena. Luoghi solitamente inaccessibili al grande pubblico hanno fatto da cornice all’evento, che ha unito il mondo dello sport a quello dei motori come mai prima d’ora. Dopo la partenza dal Museo Ferrari, i partecipanti hanno raggiunto il vicino ingresso della Pista di Fiorano, calcando l'asfalto dalla linea di partenza alla curva cinque, imboccando poi il Viale della storica fabbrica e lo storico ingresso di via Abetone Inferiore, per poi lasciare Maranello e toccare lungo una traccia-gara sostanzialmente rettilinea in direzione nord (e tutto in discesa, per fortuna dei partecipanti!) le località di Fiorano,Ubersetto, Formigine, Casinalbo e Baggiovara, prima di raggiungere prima la periferia di Modena, il suo centro abitato e tagliare il traguardo in Piazza Roma a Modena (pieno centro storico) davanti al Palazzo Ducale, sede della prestigiosa Accademia Militare, capolinea di un itinerario che ha sfuorato di un centinaio di metri abbondanti la canonica distanza dei ventuno chilometri e 97,50 metri.