Champions donne, Canzi (Juve): "I play-off un buon traguardo"

"Il bilancio è positivo, se ce l'avessero proposto all'inizio avremmo accettato di buon grado questo traguardo: forse abbiamo raccolto un po' meno di quanto seminato": così il tecnico della Juventus Women, Massimiliano Canzi, dopo la sconfitta in Women's Champions League contro il Manchester United che ha comunque garantito l'accesso ai play-off della competizione. "Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque, ci stiamo guadagnando il rispetto da parte degli altri - continua dopo lo 0-1 allo Stadium contro le inglesi in vista del sorteggio che accoppierà le bianconere a Wolfsburg o Paris Fc nel prossimo turno - e sono state tutte gare tiratissime: questa prima fase della Champions ci ha dato grande consapevolezza". Sugli spalti era presente anche il tecnico della prima squadra maschile Luciano Spalletti: "Mi ha fatto molto piacere e so che c'erano anche i vertici del club, è importante sentire la vicinanza della società e ci sentiamo parte integrante della Juve" conclude Canzi.