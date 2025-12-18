Logo SportMediaset

KGM e Vero Volley insieme contro la violenza di genere

Il marchio coreano sensibilizza attraverso lo sport diffondendo il Signal For Help contro la violenza di genere

di Redazione Drive Up
18 Dic 2025 - 09:50
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra KGM, Numia Vero Volley Milano, associazione ChangeTheGame e l’agenzia Havas, con un obiettivo preciso: far conoscere il Signal for Help, il segnale silenzioso ideato nel 2020 dalla Canadian Women’s Foundation per permettere alle donne di chiedere aiuto in situazioni di pericolo. In Italia è ancora poco riconosciuto, nonostante la sua efficacia.
Una collaborazione vincente
Da qui l’idea di portarlo in un contesto popolare come il volley, trasformando i gesti tecnici e gli schemi di gioco in un linguaggio condiviso. La campagna ha accompagnato la squadra per tutto il mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, usando il campo come piattaforma di comunicazione. Il momento più forte è arrivato il 30 novembre, durante una partita di Serie A1 all’Allianz Cloud. Quando le atlete, comprese le avversarie, hanno eseguito uno schema che in realtà riproduceva il Signal for Help, rilanciato dalle telecamere e dai maxischermi del palazzetto.
Sicurezza per strada
Accanto all’attività sportiva, KGM ha portato il tema anche fuori dal campo, con installazioni luminose e iniziative urbane. L’impegno continuerà nel 2026 con l’asta di una Tivoli personalizzata, il cui ricavato sarà destinato a progetti di contrasto alla violenza e nuove azioni di sensibilizzazione.

