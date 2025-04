Mezza Maratona d'Italia, running festival nella terra della Ferrari

Dalla Motor Valley alla... Running Valley il passo è breve, ma ne servono ugualmente parecchie migliaia per coprire la distanza (per fortuna tutta in discesa!) che separa Maranello da Modena. La prima edizione della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari ha portato oltre undicimila runners a correre nella terra dei motori e in particolare della Ferrari, per un evento dai molteplici risvolti (sportivi, di condivisione e di multidisciplinarietà) nei quali ha avuto un ruolo chiave Brooks Running, in qualità di partner tecnico ufficiale, dell'evento che ha interessato quasi per intero - con intensità crescente in avvicinamento al weekend - l'ultima settimana del mese di marzo. Pensata per accogliere runners di ogni livello, la manifestazione ha messo in scena, accanto alla 21 chilometri agonistica, anche le prove non competitive da cinque e dieci chilometri. Spettacolare il contesto ambientale, con i primi chilometri della "mezza" lungo la Pista di Fiorano, la Scuderia di Formula Uno e i viali dello stabilimento Ferrari, dal quale escono quotidianamente le vetture con impresso il marchio del Cavallino Rampante.