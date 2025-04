Maranello-Modena sola andata: lo spettacolo della Mezza Maratona d'Italia

Passiamo poi davanti al Maranello Palace Hotel che ci ospita questo fine settimana e mettiamo la barra su Modena, non senza un passaggio sul cavalcavia vista-pista (di Fiorano) sulla quale stanno ora correndo i colleghi scattati al via delle ultime waves (compresa la nostra…). Da questo punto in avanti (e in buona sostanza fino al traguardo) le continue svolte tra vie cittadine e reparti dello stabilimento lasciano il posto ad uno stradone quasi completamente dritto per dritto, a parte qualche altro cavalcavia sostanzialmente in discesa. Sì perché (per nostra fortuna, non lo nego), Maranello si trova alla base delle prime ondulazioni appenniniche (137 metri slm) mentre Modena, in direzione nord, è più di un centinaio di metri più in basso, praticamente a livello del mare (34 metri slm). Molto più dei ventidue metri (circa uno al chilometri) necessari perché una mezza sia da categoria A invece che B. Per non parlare del “criterio di separazione” che stabilisce che la distanza in linea d’aria tra partenza e arrivo non deve superare il cinquanta per cento della lunghezza del percorso (oltre quattordici tra Maranello e Modena, due terzi della distanza della mezza maratona). La prova odierna insomma è troppo in discesa e troppo dritta!