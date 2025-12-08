È già 2026: La Thuile Trail, appuntamento nel cuore dell'estate

È partita il primo giorno di dicembre la campagna iscrizioni a La Thuile Trail 2026, l’evento di corsa in montagna che ogni anno richiama un migliaio di trailrunners sulle montagne della Valle d’Aosta e in particolare quelle del versante più wild del Monte Bianco. L’appuntamento è già fissato nella tradizionale data di fine luglio, nel cuore dell’estate. Nel 2026 la Thuile Trail festeggia una ricorrenza speciale: quella in calendario sabato 25 luglio sarà infatti la decima edizione dell'evento dedicato alla memoria di Edo Camardella: una ricorrenza speciale che il team organizzatore dell’evento ha pensato di celebrare completando il programma con una nuova distanza Short Trail da dieci chilometri, destinata da allargare la base dei propri partecipanti con una prova inclusiva, una prova entry level destinata a chi non ha ambizioni "estreme" e al tempo stesso rampa di lancio per chi vuole approfondire la conoscenza con le montagne di La Thuile per poi magari… allungare il passo in direzione delle altre tre confermatissime distanze: il Trail da 25 chilometri che interessa il versante destro orografico del Vallone di La Thuile (verso il Ghiacciaio del Rutor), la Marathon da 43 chilometri su quello sinistro, arrivando ad affacciarsi sul Monte Bianco e toccando nell’itinerario di rientro il Passo del Piccolo San Bernardo e la Ultra da 70 chilometri che mette insieme gli anelli di gara di Trail e Marathon. L’edizione 2026 prevede un totale di 1100 pettorali disponibili, a conferma della volontà dell’organizzazione di mantenere un numero chiuso per garantire sicurezza, qualità dei servizi e un’esperienza impeccabile sui percorsi.