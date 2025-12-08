È già 2026: La Thuile Trail, appuntamento nel cuore dell'estate

Millecento pettorali per la decima edizione dell'evento valdostano che arricchisce la propria proposta sportivadi Stefano Gatti
© Pierre Lucianaz
È partita il primo giorno di dicembre la campagna iscrizioni a La Thuile Trail 2026, l’evento di corsa in montagna che ogni anno richiama un migliaio di trailrunners sulle montagne della Valle d’Aosta e in particolare quelle del versante più wild del Monte Bianco. L’appuntamento è già fissato nella tradizionale data di fine luglio, nel cuore dell’estate. Nel 2026 la Thuile Trail festeggia una ricorrenza speciale: quella in calendario sabato 25 luglio sarà infatti la decima edizione dell'evento dedicato alla memoria di Edo Camardella: una ricorrenza speciale che il team organizzatore dell’evento ha pensato di celebrare completando il programma con una nuova distanza Short Trail da dieci chilometri, destinata da allargare la base dei propri partecipanti con una prova inclusiva, una prova entry level destinata a chi non ha ambizioni "estreme" e al tempo stesso rampa di lancio per chi vuole approfondire la conoscenza con le montagne di La Thuile per poi magari… allungare il passo in direzione delle altre tre confermatissime distanze: il Trail da 25 chilometri che interessa il versante destro orografico del Vallone di La Thuile (verso il Ghiacciaio del Rutor), la Marathon da 43 chilometri su quello sinistro, arrivando ad affacciarsi sul Monte Bianco e toccando nell’itinerario di rientro il Passo del Piccolo San Bernardo e la Ultra da 70 chilometri che mette insieme gli anelli di gara di Trail e Marathon. L’edizione 2026 prevede un totale di 1100 pettorali disponibili, a conferma della volontà dell’organizzazione di mantenere un numero chiuso per garantire sicurezza, qualità dei servizi e un’esperienza impeccabile sui percorsi.
© Joy Paton
Una nuova distanza: nasce lo Short Trail
In occasione del suo decimo anniversario, La Thuile Trail si rinnova e presenta un’importante aggiunta al programma: dal 2026 l’evento includerà un Short Trail da dieci chilometri che si affianca alle distanze ormai consolidate da 25, 43 e 70 chilometri. La new entry non rappresenta soltanto un richiamo simbolico ai dieci anni dell’evento, ma un’opportunità concreta per ampliare l’offerta e coinvolgere un pubblico ancora più vasto. Lo Short Trail è pensato per chi ama le distanze brevi dal dislivello contenuto (650 metri), adatto a tutti coloro che vogliono vivere l’atmosfera unica della manifestazione in un formato accessibile.
© Pierre Lucianaz
Il percorso dello Short Trail
Il tracciato della nuova dieci kappa (sold out fissato a duecento pettorali) parte dal centro di La Thuile e per poco più di metà del suo itinerario (sei chilometri) segue in gran parte la traccia della 25 chilometri sul versante destro (orografico) del Vallone di La Thuile. La salita conduce fino ai duemila metri di quota del fortino di Plan Praz, punto panoramico privilegiato dal quale si apre una vista spettacolare su alcuni dei giganti delle Alpi: il Monte Bianco con le Grandes Jorasses e il Grand Assaly. Da qui inizia la discesa verso i 1440 metri di quota della linea del traguardo di La Thuile. Il percorso si sviluppa principalmente su sentieri single track, con alcune sezioni su strade poderali e brevi tratti asfaltati in vista dell’arrivo.
© Pierre Lucianaz
La carta d’identità delle quattro gare in programma
ULTRA
Distanza: 70km
Dislivello: 4000 metri D+
Posti disponibili: 200
Prezzi a partire da 88 euro
MARATHON
Distanza: 43km
Dislivello: 2500 metri D+
Posti disponibili: 300
Prezzi a partire da 60 euro
TRAIL
Distanza: 25km
Dislivello: 1500 metri D+
Posti disponibili: 400
Prezzi a partire da 40 euro
SHORT TRAIL
Distanza: 10km
Dislivello: 650 metri D+
Posti disponibili: 200
Prezzi a partire da 25 euro
© Pierre Lucianaz
Premio fedeltà: 10% di sconto per tutti i finisher 2025
Tutti i finisher del La Thuile Trail 2025 avranno diritto a uno sconto del 10% sull’iscrizione a una qualsiasi delle quattro gare del 2026. Un modo per ringraziare le tante persone che ogni anno scelgono di tornare a La Thuile, portando con sé spirito, passione ed energia sui nostri sentieri.
ASICS confermato Main Sponsor per il secondo anno consecutivo
Anche per il 2026, il La Thuile Trail potrà contare sul sostegno di ASICS, che conferma il proprio ruolo di Main Sponsor per il secondo anno consecutivo. Una collaborazione importante, nata con l’obiettivo di valorizzare un evento capace di coniugare sport, territorio e attenzione alla qualità dell’esperienza degli atleti. La presenza del brand rappresenta un forte riconoscimento al percorso di crescita del La Thuile Trail e alla sua capacità di attrarre un pubblico sempre più internazionale.
© Pierre Lucianaz
DEBRA Family rinnovata charity ufficiale
Anche quest’anno il La Thuile Trail conferma il proprio impegno sociale rinnovando la collaborazione con DEBRA Family come charity ufficiale dell’evento. L’associazione, attiva dal 2004, si dedica al sostegno dei bambini e delle famiglie colpite da Epidermolisi Bollosa, la rara patologia dei cosiddetti “Bambini Farfalla”.La Thuile Trail devolverà parte degli introiti all’associazione, e ogni partecipante avrà la possibilità di fare la differenza attraverso una donazione facoltativa al momento dell’iscrizione. Un ulteriore segno della volontà dell’evento di essere non solo una competizione sportiva, ma anche una piattaforma di sensibilizzazione e solidarietà.
Appuntamento allora a La Thuile sabato 25 luglio 2026 per celebrare insieme la decima edizione del La Thuile Trail: una grande festa del trail, dello sport e della solidarietà tra panorami alpini indimenticabili. Per tutte le informazioni utili su iscrizioni, distanze, programma e logistica scrivete a:
© Pierre Lucianaz