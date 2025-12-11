Tradizione e novità per NORTEC Skysnow Running Cup 2026

È importante ricordare che due delle cinque tappe del calendario (Teglio e Tarvisio vertical) hanno doppia valenza, assegnando i titoli italiani FISky assoluti e giovanili di specialità. Grande novità di questa edizione di NORTEC Skysnow Running Cup sono le gare amiche Val di Mello Winter Trail (nuova data per la prova valtellinese) e Sauze Skysnow Race, in programma rispettivamente domenica 8 e sabato 21 febbraio.