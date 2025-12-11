Logo SportMediaset

Tradizione e novità per NORTEC Skysnow Running Cup 2026

Cinque tappe su Alpi, Prealpi e Appennini con l'aggiunta di due nuove gare affiliate per un inverno tutto da correre

di Stefano Gatti
11 Dic 2025 - 14:44
© Giacomo Meneghello

© Giacomo Meneghello

Per gli appassionati della corsa sui sentieri tutto l'anno, la pausa invernale si limita poco più che al periodo delle ormai imminenti festività. NORTEC Skysnow Running Cup, il circuito podistico più cool dell’inverno, è pronto a ripartire sotto l’egida FISky (Federazione Italiana Skyrunning) a metà gennaio. Dopo il grande successo del 2025, culminato con la due giorni europea di Tarvisio, il calendario 2026 ha come punti forti le sue tappe storiche e si rinnova con l’innesto di un paio di new entry, definite “gare satellite”.

© Giacomo Meneghello

© Giacomo Meneghello

IL CALENDARIO

Ad alzare il sipario sabato 17 gennaio sarà la collaudatissima Snow Run Resinelli all’ombra della Grignetta (Prealpi Lecchesi). Sette giorni più tardi gli amanti della corsa con i ramponcini sui sentieri innevati si spostano sugli Appennini per la SkySnow Schia Monte Caio in provincia di Parma. Si torna sulle Alpi domenica 15 febbraio per Teglio Sunset Winter Run nel cuore della Valtellina (in pieno periodo olimpico!), prima del gran finale che è in programma il terzo weekend di marzo (sabato 13 e domenica 14) a Tarvisio, ormai alle battute finali dell’inverno. Qui a calare il sipario assegnando punti preziosi per le classifiche generali saranno la prova vertical sul Monte Lussari e quella classic ai Laghi di Fusine.

© Giacomo Meneghello

© Giacomo Meneghello

Leggi anche

Europei SkySnow a Tarvisio: Team Italia senza rivali

È importante ricordare che due delle cinque tappe del calendario (Teglio e Tarvisio vertical) hanno doppia valenza, assegnando i titoli italiani FISky assoluti e giovanili di specialità. Grande novità di questa edizione di NORTEC Skysnow Running Cup sono le gare amiche Val di Mello Winter Trail (nuova data per la prova valtellinese) e Sauze Skysnow Race, in programma rispettivamente domenica 8 e sabato 21 febbraio.

© Giacomo Meneghello

© Giacomo Meneghello

IL FORMAT

Chi punta ad essere finisher 2026 del circuito dovrà portare a termine almeno quattro tappe, con presenza obbligatoria alla finale di Tarvisio. La gare affiliate non verranno contate come tappe (la partecipazione a quelle official è obbligatoria), ma il miglior punteggio ottenuto in Val di Mello o a Sauze potrà essere scelto tra i migliori quattro ai fini della classifica finale.

© Giacomo Meneghello

© Giacomo Meneghello

