Motty Xmas Trail: Riva e Garavaglia sul gradino più alto del podio a Baveno

Motty Xmas Trail è anche un progetto che guarda al futuro del territorio. Nei giorni precedenti l’evento, l’organizzazione ha effettuato interventi di pulizia e manutenzione di diversi sentieri, lasciando un’eredità concreta e duratura per la comunità e per tutti gli amanti dell’outdoor. Fondamentale il supporto del Comune di Baveno, che ha affiancato l’organizzazione nella realizzazione dell’evento, riconoscendone il valore sportivo, turistico e sociale. Una collaborazione che si conferma elemento chiave per il successo della manifestazione, reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor, che hanno creduto nel progetto e condiviso i valori di sport, territorio e sostenibilità promossi da Motty Green Trail Team ASD. Un ringraziamento speciale va inoltre ai numerosi volontari, sempre presenti lungo il percorso, nelle aree di partenza e arrivo e nella gestione logistica: il loro impegno, la loro professionalità e la loro passione rappresentano il cuore pulsante dell’evento. A fine giornata Max Valsesia (presidente di Motty ASD) tira le somme di Motty Xmas 2025 e lancia già uno sguardo alla sua... sorella maggiore in programma la prossima primavera,