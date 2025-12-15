Motty Xmas Trail: Riva e Garavaglia sul gradino più alto del podio a Baveno

Il comitato organizzatore festeggia il successo dell'evento e lancia già il Vibram Trail Mottarone della prossima primaveradi Stefano Gatti
© Motty Xmas Trail Ufficio Stampa
Oltre seicento atleti al via di Motty Xmas Trail, l’evento prenatalizio di trailrunning andato in scena domenica 14 dicembre a Baveno (Verbania) in condizioni meteo quasi primaverili, con sole e temperature miti nonostante l'inverno ormai alle porte. Un grande successo che premia il lavoro dell’organizzazione a cura di Motty Green Team ASD e la risposta entusiasta di atleti, territorio e partners commerciali e istituzionali.
Tre le proposte sportive che hanno animato la giornata di sport e inclusione sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, proprio di fronte al capoluogo Verbania: la gara competitiva da 16 chilometri (700 metri D+) disegnata per valorizzare i luoghi più iconici e panoramici di Baveno, la non competitiva da sei chilometri (200 metri D+) pensata per coinvolgere appassionati, famiglie e chi vive lo spirito trail in modo inclusivo, senza... l'assillo del cronometro. Per finire, la sempre più apprezzata “Corsa degli Elfi”, mini-giro dedicato ai bambini all’interno del Parco di Villa Fedora, campo base della manifestazione: un momento di grande partecipazione e di entusiasmo che ha sottolineato uno degli obiettivi centrali di Motty Xmas Trail: il coinvolgimento delle famiglie, trasformando l’evento in una vera e propria festa dello sport e del territorio.
La prova lunga ha offerto contenuti tecnici di alto livello. Tra gli uomini ad imporsi con il tempo di un'ora, cinque minuti e 45 secondi è stato è stato Alessandro Riva (Sky Lario Runners ASD/Team Salomon), protagonista di una gara combattuta a ritmi elevatissimi insieme a Cristian Minoggio (Sport Project VCO/Team Kailas), il pluri-iridato skyrunner piemontese costretto alla resa in seguito ad una storta dopo aver lottato a lungo per le prime posizioni. Secondo posto per l’atleta di casa Mauro Bernardini di Atletica Cistella a quattro minuti e 32 secondi dal vincitore che l'ha spuntata per ventisei secondi su Matteo Breda (Atletica Gavirate) a completare il podio. Top five nell'ordine anche per Luca Carrara (Atletica Valle Brembana/The North Face) e per Federico Mussi del GSA Valsesia.
In campo femminile vittoria per Aleksandra Garavaglia di Brontolo Bike ASD (un'ora, 25 minuti e cinque secondi il suo tempo finale), capace di cambiare passo negli ultimi chilometri e superare la runner libera Adele Montonati, seconda al traguardo con un ritardo di soli diciassette secondi della vincitrice, che ha chiuso la sua prova vincente al quarantaquattresimo posto di una classifica assoluta da 375 finishers, 97 dei quali donne. Terzo gradino del podio per Elisa Francisco (ASD Caddese). Appena giù dal podio l'altra runner indipendente Elisa Longo, top five sigillata da Maria Pilar Pincis di ASD Pegarun/Pegacross.
Motty Xmas Trail è anche un progetto che guarda al futuro del territorio. Nei giorni precedenti l’evento, l’organizzazione ha effettuato interventi di pulizia e manutenzione di diversi sentieri, lasciando un’eredità concreta e duratura per la comunità e per tutti gli amanti dell’outdoor. Fondamentale il supporto del Comune di Baveno, che ha affiancato l’organizzazione nella realizzazione dell’evento, riconoscendone il valore sportivo, turistico e sociale. Una collaborazione che si conferma elemento chiave per il successo della manifestazione, reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor, che hanno creduto nel progetto e condiviso i valori di sport, territorio e sostenibilità promossi da Motty Green Trail Team ASD. Un ringraziamento speciale va inoltre ai numerosi volontari, sempre presenti lungo il percorso, nelle aree di partenza e arrivo e nella gestione logistica: il loro impegno, la loro professionalità e la loro passione rappresentano il cuore pulsante dell’evento. A fine giornata Max Valsesia (presidente di Motty ASD) tira le somme di Motty Xmas 2025 e lancia già uno sguardo alla sua... sorella maggiore in programma la prossima primavera,
“Con questa edizione abbiamo confermato la capacità di poter costruire eventi di qualità, capaci di unire competizione, rispetto per l’ambiente e valorizzazione del territorio. Motty Xmas Trail è ormai un appuntamento di riferimento per il trailrunning invernale e rappresenta un’importante vetrina per Baveno e per tutti i partner che ci sostengono. Colgo l’occasione per augurare Buone Feste a tutti e per dare appuntamento al nostro grande evento della prossima primavera: il Vibram Trail Mottarone in programma sabato 2 e domenica 3 maggio. La campagna iscrizioni aprirà a breve, con nuove distanze e un tracciato che coinvolgerà il Mottarone, l’intero Golfo Borromeo e non solo, portando il nostro progetto su una scala ancora più ampia”.