Corsa della Bora: vento di innovazione per la prima del 2026

È stata presentata mercoledì 3 dicembre 2025 l’edizione 2026 della Corsa della Bora, l’evento di punta del trailrunning invernale in Italia organizzato da ASD SentieroUno, in programma domenica 4 gennaio. Undici nuove esperienze di corsa sul Carso italiano e sloveno, per rendere accessibile a tutti la bellezza del territorio attraverso percorsi panoramici sul mare, sentieri di montagna e perle nascoste nel contesto urbano, con partenza e arrivo nel Bora Village a Portopiccolo. La conferenza stampa si è tenuta nella Sala Giunta del Comune di Trieste alla presenza dell’Assessore ai lavori pubblici, grandi opere, patrimonio, impianti sportivi del Comune di Trieste Elisa Lodi, l’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti, il Presidente di ASD SentieroUNO e direttore della Corsa della Bora Tommaso de Mottoni, il Sindaco di Duino Aurisina/Devin Nabrezina Igor Gabrovec, il Vicesindaco di Sgonico/Zgonik Martina Budin, il Sindaco di Monrupino/Repentabor Tanja Kosmina, il Presidente dell’AICS del Friuli Venezia Giulia (Associazione Italiana Cultura Sport) Alessio Ragusa, il Capo Area Trieste e Gorizia del main sponsor Civibank, Paolo Micoli e il direttore di filiale Marco Niseteo, il delegato Coni Trieste Ernesto Mari, Alejandro Metzger per Cavana Run Club, il direttore del 118 di Trieste Alberto Peratoner e Cristiano Rizzo per il Soccorso Alpino e Speleologico L’evento è sostenuto dalla Regione Fvg e Promoturismo, Aics, i Comuni di Trieste, Duino Aurisina/Devin Nabrežina, Sgonico/Zgonik, Monrupino/ Repentabor e le Comunelle di San Dorligo della Valle/Dolina e Bagnoli della Rosandra. Un evento in collaborazione con Coni e Fidal e sponsorizzato da Civibank, con il supporto organizzativo di Pizza Roncadin e Radenska.