GEZE Monza Christmas Run, di corsa verso le Feste

Sport, solidarietà e spirito natalizio per una domenica multitasking ambientata in una delle aree verdi più estese, godibili e attrezzate d'Italia e d'Europa. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che ha registrato il sold out con oltre millecinquecento partecipanti, torna anche quest'anno GEZE Monza Christmas Run, la corsa natalizia in programma domenica 14 dicembre nel Parco di Monza con village presso la Cascina San Fedele. Organizzata da Socialtime ODV, Run For Life SSD aRL, Gamber de Cuncuress ASD e ASD Silvia Tremolada APS, GEZE Monza Christmas Run è stata presentata mercoledì 9 dicembre con una conferenza stampa alla Casa del Volontariato di Monza. Per l’occasione, la Cascina San Fedele (a poche centinaia di metri dall'ingresso principale del Parco) sarà trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio: luci, elfi e addobbi renderanno l’atmosfera ancora più magica. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi non competitivi da cinque oppure dieci chilometri interamente all'interno del Parco, pensati per famiglie, runners amatoriali e appassionati di tutte le età.