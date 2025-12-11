GEZE Monza Christmas Run, di corsa verso le Feste

Si corre, si cammina e si socializza lungo due percorsi interamente all'interno del Parco di Monzadi Stefano Gatti
Sport, solidarietà e spirito natalizio per una domenica multitasking ambientata in una delle aree verdi più estese, godibili e attrezzate d'Italia e d'Europa. Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che ha registrato il sold out con oltre millecinquecento partecipanti, torna anche quest'anno GEZE Monza Christmas Run, la corsa natalizia in programma domenica 14 dicembre nel Parco di Monza con village presso la Cascina San Fedele. Organizzata da Socialtime ODV, Run For Life SSD aRL, Gamber de Cuncuress ASD e ASD Silvia Tremolada APS, GEZE Monza Christmas Run è stata presentata mercoledì 9 dicembre con una conferenza stampa alla Casa del Volontariato di Monza. Per l’occasione, la Cascina San Fedele (a poche centinaia di metri dall'ingresso principale del Parco) sarà trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio: luci, elfi e addobbi renderanno l’atmosfera ancora più magica. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi non competitivi da cinque oppure dieci chilometri interamente all'interno del Parco, pensati per famiglie, runners amatoriali e appassionati di tutte le età.
Un’edizione all’insegna della solidarietà
Come da tradizione, la GEZE Monza Christmas Run sostiene un progetto benefico del territorio di Monza e Brianza.Quest’anno i fondi raccolti saranno destinati all’Associazione Silvia Tremolada Aps che da oltre quarant'anni (1984) promuove l’attività sportiva per persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva, coinvolgendo oltre trecentosessanta ragazzi in discipline come nuoto, pallavolo, atletica, bocce, calcio, equitazione, tennis, judo, nuoto sincronizzato e ballo.
GEZE Italia title sponsor: aprire spazi, aprire percorsi, aprire opportunità
GEZE Monza Christmas Run non è solo sport: è partecipazione, formazione e sostenibilità. Oltre ottanta studenti del Liceo Statale Carlo Porta di Monza saranno coinvolti nei processi organizzativi e potranno acquisire competenze nella gestione di grandi eventi, oltre a scoprire soft skills, abilità e la bellezza del gioco di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune. Più di ottanta persone con disabilità si occuperanno della composizione dei pacchi gara e dei ristori. Sport, inclusione, coesione sociale, divertimento e solidarietà sono i veri protagonisti di un evento atteso e partecipato anche da altre regioni.
GEZE Monza Christmas Run è stata inoltre apprezzata e valorizzata a livello nazionale: è stata inserita nel programma “Italia dei Giochi” di Milano Cortina 2026, promosso in collaborazione con CONI e CIP per diffondere i valori olimpici e paralimpici, l’inclusione e la cultura del movimento su tutto il territorio nazionale. A rendere l’evento ancora più coinvolgente sarà inoltre il premio dedicato al gruppo più numeroso: grazie alla collaborazione con Il Giorno, la squadra che iscriverà il maggior numero di partecipanti riceverà una targa speciale consegnata direttamente durante le premiazioni, a testimonianza del valore della partecipazione collettiva e dello spirito di comunità che caratterizzano la manifestazione.
DICHIARAZIONI
“Per GEZE Italia sostenere la Monza Christmas Run significa affiancare un progetto che mette al centro persone, accessibilità e partecipazione. Il nostro lavoro quotidiano è aprire spazi e creare percorsi più fluidi e inclusivi: per questo vediamo in questa corsa una metafora potente. Ogni atleta, ogni famiglia, ogni persona che affronta il proprio tragitto ricorda che le vere porte non sono solo quelle che costruiamo, ma quelle che scegliamo di aprire agli altri. Essere title sponsor di un evento così radicato nel territorio e così attento all’inclusione è per noi non solo un onore, ma un impegno concreto nel promuovere una cultura dello sport capace di accogliere tutti, senza barriere”. (Massimo Fossati - Amministratore di GEZE Italia)
"GEZE Monza Christmas Run si conferma come uno degli eventi consolidati del Natale a Monza, permettendo alle famiglie unire la possibilità di far vivere ai bambini la magica atmosfera natalizia nella cornice del parco con l'esperienza della corsa nella natura". (Viviana Guidetti - Assessore allo Sport del Comune di Monza)
“Iniziative come la Monza Christmas Run possiedono la grande capacità di fare comunità attraverso un capillare lavoro di rete: sono coinvolti sportivi e volontari, ma anche - e soprattutto - enti di terzo settore, studenti, persone con disabilità, famiglie e curiosi. La combinazione di sport, inclusione e solidarietà, con la decisione di devolvere in quest’anno il ricavato a sostengo delle attività dell’Associazione Silvia Tremolada, rappresenta il punto di forza della manifestazione”. (Marta Petenzi - segretario generale della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza)
“Non ci resta che goderci l’attesa e aspettare questa straordinaria edizione! Come ogni evento realizzato dalla nostra associazione, ci abbiamo messo l’anima ed infinito entusiasmo e le iscrizioni confermano il nostro impegno”. (Beatrice Di Virgilio - presidente di Socialtime Odv)
Iscrizioni e informazioni utili
Ci si può iscrivere alla manifestazione sulla pagina web www.socialtimeonlus.it entro il venerdì 12 dicembre 2025 oppure presso il negozio Affari&Sport in via Confalonieri 103 a Villasanta. Le iscrizioni continueranno nel village GEZE Christmas Run presso la Cascina San Fedele nel Parco di Monza sabato 13 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 e domenica 14 dicembre dalle 8.00 alle 9.30 (previa disponibilità). Nelle stesse giornate potranno essere ritirati pettorali e pacchi gara davvero incredibili grazie a prodotti e gadget donati dagli sponsor dell’evento.
info@socialtimeonlus.it
www.socialtimeonlus.it
La manifestazione è realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia, al fattivo supporto del Comune di Monza, del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e del Centro di Servizio per il Volontariato Monza Lecco Sondrio. Un ringraziamento speciale a GEZE Italia, title sponsor dell’iniziativa, a BCC Valle del Lambro, Briazacque, Deimos Group, Aertronica Srl, Affary & Sport, Arexons, Ambrosoli, Daygum, Fruittella, Guna, Blistex, Criotermica, Sant’Antonio, Il Giorno e MBNews per aver colto lo spirito solidale dell’evento e aver deciso di sostenerlo.
