Valmalenco-Valposchiavo: una "sky" da appuntamento con la storia

Solo i giorni più caldi di Ferragosto separano gli skyrunners più preparati e ambiziosi da uno degli appuntamenti clou del calendario italiano e non solo. È conto alla rovescia verso la Skyrace Internazionale Valmalenco-Valposchiavo, in programma domenica 24 agosto. Spazio quindi a ferie, riposo e - perché no - abbondanti libagioni, senza però dimenticare la rifinitura della preparazione! Una gara speciale, come lo sono le due valli che attraversa, una corsa nella storia per ritrovare un antico percorso transfrontaliero. La Skyrace Internazionale Valmalenco-Valposchiavo taglia quest'anno il traguardo della quindicesima edizione, la terza dopo la "rifondazione (in linea con la sua storia) del 2023. Una grande classica, universalmente riconosciuta come uno degli eventi pionieri della disciplina della skyrunning. Una manifestazione nata, cresciuta e tornata proprio per volontà degli organizzatori ASD Sportiva Lanzada e Sportiva Palü, che può contare sul sostegno di enti pubblici e operatori privati, sia italiani che elvetici. Da quest'anno inoltre la prova è inserita nella lista delle azioni di "Valleys4Actions", il progetto finanziato nell'ambito del programma Interreg VI Italia-Svizzera 2021/2027 che punta ad avvicinare e a connettere, a valorizzare e a promuovere territori di confine.Per gli skyrunners di cui all'inizio insomma un'opportunità imperdibile di... entrare nella storia, anche perché la Skyrace si appresta a passare - come già accade per molti eventi internazionali - al formato biennale e la prossima occasione si ripresenterà nel 2027.