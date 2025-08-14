Frasassi Skyrace: una sky da dieci e lode sull'Appennino marchigiano

La prova clou dell'evento è la Frasassi Skyrace da 21 chilometri e 1350 metri D+, che si corre su un percorso unico nel suo genere all’interno del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. La distanza certificata ISF assegna i titoli di campione e campionessa regionale di skyrunning e sono già molti gli atleti da tutta Italia che hanno messo nel mirino la partecipazione alla gara. In campo maschile i favori del pronostico sono tutti per il beniamino di casa (e atleta di rilevanza internazionale) Giacomo Forconi, portacolori del team organizzatore e ambassador Fessura. Detentore del record del percorso e plurivincitore nelle passate edizioni, Giacomo torna a Frasassi dopo l'assenza 2024 per impegni con la Nazionale sky e ha vinto poco più di un mese fa con il nuovo record del percorso il Fassa Trail, la prova più lunga (sulla distanza marathon) dell'evento Dolomyths a Canazei, in Trentino.