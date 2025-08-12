La vita è bella Run: sport e solidarietà formato famiglia

Forse non tutti sanno che il territorio comunale di Buglio in Monte (Media Valtellina) si estende dai 250 metri circa del fondovalle principale fino ai 3678 metri della vetta del Monte Disgrazia: per un dislivello da oltre 3400 metri, un record nella provincia di Sondrio. Come spesso accade però la virtù sta nel mezzo. Sarà forse per questo (e in ogni caso ci piace pensarla così) che i dieci chilometri abbondanti di sviluppo di La vita è bella Run si snodano su strada, sentiero e mulattiera nel fitto dei boschi di mezza montagna, tutto intorno al paese di Buglio in Monte appunto, comune con “ambizioni” come detto… d’alta quota ma placidamente e operosamente appollaiato a mezza costa sul versante retico della Valtellina, a metà strada tra Ardenno e Berbenno, ad una trentina di chilometri scarsi dal capoluogo Sondrio. La premessa geografica era funzionale ad introdurre un evento sportivo con solidissime basi virtuose, all’insegna della condivisione e della solidarietà (oltre che della convivialità) che purtroppo a volte scaturiscono da eventi luttuosi ma in grado di unire un’intera comunità: magari piccola (Buglio conta duemila abitanti, frazioni comprese) ma viva, solidale e unita. In questo caso intorno alla famiglia Bertolini, colpita - ormai nell’autunno di sette anni fa - fa da un gravissimo lutto: la perdita da parte di papà Gianpiero e di mamma Gianna del figlio Daniele, scomparso in un incidente stradale a Castione Andevenno, non molto lontano da casa. Un vuoto incolmabile che da allora - ogni anno in vista di Ferragosto - la comunità locale prova a riempire con un evento sportivo (giunto quest’anno alla sua settima edizione, si conta anche la cancellazione-covid del 2020) nelle premesse e nel suo sviluppo immediato, destinato però a generare nel medio termine iniziative benefiche a livello locale al cui successo - insieme ai locals - contribuiscono ogni anno i runners (quest’anno c’eravamo anche noi di Sportmediaset) che dal paese, dal suo circondario, da tutta la Valtellina e oltre aderiscono alla manifestazione per rafforzarne anno dopo anno senso e sostanza. Con la profondità l’incisività - per tornare alla premessa iniziale - idealmente simboleggiata da un territorio comunale che dal fondovalle principale si spinge con i contorni di un cuneo appuntito su per boschi, alpeggi, praterie d’alta quota e crinali fino all’ambiente più propriamente alpino e al castello di rocce del Disgrazia. Per colpire nel segno e lasciarvi traccia almeno fino all’anno dopo, alla prossima edizione di La vita è bella Run.