Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Fabbri secondo nel peso della Diamond League di Losanna condizionata dalla pioggia

Nel meeting svizzero Furlani è sesto nel lungo su una pedana totalmente allagata. Simonelli quarto nei 110 H

di Redazione Sprintnews
20 Ago 2025 - 22:46
© Getty Images

© Getty Images

Leonardo Fabbri conferma nel getto del peso della Diamond League disputata a Losanna, il secondo posto della precedente tappa di Chorzow del 16 agosto scorso, nell'occasione con una miglior misura di 21,77 in una gara condizionata da una pedana molto bagnata per la pioggia, e vinta dallo statunitense Joe Kovacs con 22,04 mentre al terzo posto si piazza il suo connazionale Adrian Piperi con 21.49, con l'altro azzurro Zane Weir che conferma la sua condizione non ottimale chiudendo in decima e ultima posizione con un solo tentativo valido a 19,77.

Per il 28enne atleta fiorentino, che ha effettuato altri tre lanci validi a 19.06, 21.20 e 21.05, oltre che due nulli, il prossimo appuntamento saranno le finali di Zurigo del 27 e 28 agosto dove cercherà di difendere il suo Trofeo del Diamante conquistato l'anno scorso a Bruxelles con l'attuale suo personale e record italiano di 22.98, affrontando tra gli altri proprio lo statunitense Kovacs, il secondo uomo di sempre nella disciplina con un primato di 23.23, che vorrà assolutamente conquistare a sua volta il Trofeo perché è l'unica possibilità che gli rimane per poter partecipare ai mondiali di Tokyo, essendosi classificato quarto nei Trials USA, sempre che il suo connazionale e primatista del mondo Ryan Crouser rinunci per i motivi fisici che lo affliggono, a utilizzare la propria Wild Card da campione iridato uscente di Budapest 2023.

LE DICHIARAZIONI DI FABBRI

"Devo imparare a gestire ancora meglio queste situazioni, Kovacs è più esperto ma l’importante era prendersi Zurigo, non potevo mancare. Ora bisogna alzare la media dei lanci per trovare la ‘punta’ a Tokyo”.

© Getty Images

© Getty Images

Mattia Furlani in quello che doveva essere per lui un test fondamentale nel salto in lungo in vista dei Mondiali di Tokyo, trova le condizioni meteo peggiori della serata con la pioggia che sino a quel momento era caduta incessante ma non fortissima, che aumenta invece di intensità allagando completamente la pedana, e addirittura l'asse di battuta che diventa anche piuttosto pericolosa, con il 20enne atleta azzurro che fa quello che può come tutti ma alla fine chiude in sesta posizione grazie a una miglior misura di 7.60, con due altre prove valide a 7.55 7.51, oltre che due nulli, nella gara vinta dall'uzbeko Anvar Anvarov con 7,84 davanti allo svizzero Simon Ehammer secondo con 7.72, mentre il greco super campione di tutto Miltiadis Tentoglou è settimo con 7,52 a ulteriore conferma di una competizione totalmente distorta dalle condizioni climatiche.

Per il campione del mondo indoor di Nanchino 2025 in ogni caso, con i punti della serata sia pur sfortunata, arriva la certezza di poter disputare le finali della Diamond League a Zurigo dove potrà certamente ritrovare le giuste sensazioni in vista della partenza per il Giappone, sempre alla caccia del primo successo nella Diamond che nell'occasione gli darebbe anche il Trofeo.

LE DICHIARAZIONI DI FURLANI

"Volevo mettermi in gioco perché sono in condizione. È stata una giornata impossibile per tutti. C’è da salvare giusto il primo salto che era nullo di poco. Guardiamo il lato positivo, si parte per Zurigo e si cerca il Diamante".

© Getty Images

© Getty Images

Nella gara dei 110 ostacoli, disputata in uno dei rari momenti senza pioggia pur se sulla pista sempre bagnata, il primatista italiano Lorenzo Simonelli chiude in quarta posizione con un buon 13"21 sotto la pioggia e sulla pista bagnata, a conferma dell'ottima impressione fornita negli assoluti di Caorle a inizio agosto quando fece 13"18, dimostrando come la squalifica patita a Chorzow sempre in Diamond pochi giorni fa fosse dovuta solo allo sbilanciamento subito per aver toccato male una barriera, in una gara dove lo statunitense leader mondiale stagionale Cordell Tinch domina in 12"98 davanti al connazionale Jamal Britt secondo in 13"13, con l'azzurro autore di un'ottima prima parte di rettilineo e primo tra gli atleti europei presenti tra cui il francese Just Kwaou Mathey, quinto in 13"25, autore poche settimane fa di un eccellente crono di 12"99 nei suoi campionati nazionali.

LE DICHIARAZIONI DI SIMONELLI

"Soddisfatto ma non del tutto  in quanto ho sensazioni migliori del tempo che ho corso oggi. Per Tokyo c’è ottimismo".

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nella gara più attesa nella serata dell'Athletissima di Losanna, i 100 metri maschili, straordinaria dimostrazione di forza del giamaicano Oblique Seville che domina con leggero vento contro, pista bagnata, pioggia in faccia e umidità elevata nel tempo di 9"87, mentre lo statunitense campione del mondo Noah Lyles è secondo in 10"02, ponendo una seria candidatura per la conquista del titolo iridato a Tokyo dove probabilmente potrà essere insidiato solamente dal suo connazionale Kishane Thompson oggi assente, ricordando come Seville nella fantastica finale olimpica di Parigi 2024 fu ottavo e ultimo in 9"91 solamente perché frenato da un leggero infortunio a pochi metri dall'arrivo.

© Getty Images

© Getty Images

fabbri
peso
diamond league
losanna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Atletica

Furlani: anteprima dei mondiali di Tokyo nel lungo della Diamond League a Losanna

Fabbri secondo nel peso di Chorzow con 22,10. Flop del neo papà Tamberi ultimo a 2,14

Johanna Duplantis debutta in Diamond League a Chorzow in ultima posizione

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:20
Pugilato: Imane Khelif nega di aver appeso i guantoni al chiodo
23:15
Il Milan ha scelto Boniface: operazione ai dettagli, sono ore decisive per la chiusura
23:11
MotoGP, Espargaro al posto di Vinales in Ungheria
23:08
Tennis, US Open: qualificazioni interrotte dalla pioggia
23:04
Tra Fenerbahce e Benfica finisce in bianco, il Bodo/Glimt ipoteca il pass con cinque gol