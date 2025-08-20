Fabbri secondo nel peso della Diamond League di Losanna condizionata dalla pioggia

Per il 28enne atleta fiorentino, che ha effettuato altri tre lanci validi a 19.06, 21.20 e 21.05, oltre che due nulli, il prossimo appuntamento saranno le finali di Zurigo del 27 e 28 agosto dove cercherà di difendere il suo Trofeo del Diamante conquistato l'anno scorso a Bruxelles con l'attuale suo personale e record italiano di 22.98, affrontando tra gli altri proprio lo statunitense Kovacs, il secondo uomo di sempre nella disciplina con un primato di 23.23, che vorrà assolutamente conquistare a sua volta il Trofeo perché è l'unica possibilità che gli rimane per poter partecipare ai mondiali di Tokyo, essendosi classificato quarto nei Trials USA, sempre che il suo connazionale e primatista del mondo Ryan Crouser rinunci per i motivi fisici che lo affliggono, a utilizzare la propria Wild Card da campione iridato uscente di Budapest 2023.