Carnevali: "Mercato succube dei procuratori stranieri"

"Il mercato del Sassuolo è stato molto attivo. È un mercato difficile, complicato, che si chiude il 1° settembre quando avremo già giocato due partite di campionato: ritengo questo fuori da ogni logica, come è fuori da ogni logica che molti di questi acquisti vengano fatti negli ultimi dieci giorni. Difficilmente fai programmazioni. A volte ci sono dei bagni di sangue perché si sbaglia quando si va di corsa. È un calciomercato in cui andando avanti siamo sempre più succubi dei procuratori, soprattutto quelli stranieri". Così a Sky Sport l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in merito all'andamento del calciomercato.