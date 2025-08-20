Logo SportMediaset
Mercato

Carnevali: "Mercato succube dei procuratori stranieri"

20 Ago 2025 - 22:11

"Il mercato del Sassuolo è stato molto attivo. È un mercato difficile, complicato, che si chiude il 1° settembre quando avremo già giocato due partite di campionato: ritengo questo fuori da ogni logica, come è fuori da ogni logica che molti di questi acquisti vengano fatti negli ultimi dieci giorni. Difficilmente fai programmazioni. A volte ci sono dei bagni di sangue perché si sbaglia quando si va di corsa. È un calciomercato in cui andando avanti siamo sempre più succubi dei procuratori, soprattutto quelli stranieri". Così a Sky Sport l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in merito all'andamento del calciomercato.

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

22:11
Carnevali: "Mercato succube dei procuratori stranieri"
21:44
Havertz infortunato al ginocchio: l'Arsenal torna sul mercato
21:44
Torino di nuovo in pressing per Asllani
21:21
Sassuolo: l'ex Milan Vranckx obiettivo per il centrocampo
21:00
Atalanta, ufficiale Nikola Krstovic