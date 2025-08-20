Basket, Torneo Acropoli: Azzurri ad Atene contro Lettonia e Grecia

"Siamo contenti e curiosi di affrontare questo torneo di così alto livello. Sono le ultime due amichevoli prima dell'esordio e nessuna delle due sarà semplice. Abbiamo accolto il Gallo e in questi giorni ci stiamo allenamento per completare il suo inserimento e quello di Darius. Lettonia e Grecia saranno due sfide affascinanti e ci metteranno a dura prova. Giocare poi all'Oaka è sempre stimolante. La squadra sta dando il massimo in allenamento e anche da questo torneo sono certo che, al di là dei risultati, trarremo il meglio per farci trovare pronti il 28 agosto", ha dichiaratao il ct Gianmarco Pozzecco. Per l'Italia si tratta della 21esima partecipazione a quello che con ogni probabilità è il torneo amichevole per Nazionali più longevo del Continente e forse del mondo. Un'istituzione estiva e un crocevia di alto profilo nel percorso di preparazione ai grandi eventi Fiba. Per gli Azzurri, dal 1986, anno di nascita del torneo, 4 vittorie (1997, 2001, 2011, 2023), 3 secondi posti, 7 terzi posti e la soddisfazione di aver avuto gli unici due MVP italiani (Myers nel 1997 e Fucka nel 2001) in un albo d'Oro di soli greci dal 1996 al 2013, ultimo anno di assegnazione di questo riconoscimento.