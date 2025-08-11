Sierre-Zinal, Kenia: Kiriago e Chepngeno missione Africa

Dopo la partenza, Chepngeno e la connazionale e compagna di squadra Caroline Kimutai (Salomon Milimani Runners) hanno preso il comando della gara femminile nei primi chilometri della salita verso Ponchette. A metà ascesa, Kimutai è riuscita ad aprire un piccolo margine sulle inseguitrici. La tedesca Laura Hottenrott (ASICS) si è messa in evidenza guidando la corsa nei tratti più ripidi. Superata la parte più dura, Kimutai è tornata in testa, seguita a un minuto di distanza dalla campionessa in carica Chepngeno. Hottenrott accusava un distacco di oltre un minuto e mezzo. Al chilometro 12, le prime cinque erano completate dalla rumena Madalina Florea (Scott) e dalla quattro volte vincitrice di Sierre-Zinal (nonché detentrice del record femminile), la fortissima campionessa elvetica Maude Mathys (ASICS), entrambe a due minuti e mezzo dalla leader. Nei pressi di Chandolin (chilometro 12), Joyline ha raggiunto Kimutai e si è portata in testa, una posizione che non avrebbe più lasciato fino al traguardo. Quasi tre minuti dietro arrivavano Hottenrott, Florea e Mathys. A Nava, punto più alto del percorso, Chepngeno aveva oltre un minuto e mezzo di vantaggio su Kimutai, manteneva tre minuti su Hottenrott e precedeva Mathys e la statunitense Katie Schide (Team On, vincitrice UTMB 2022 e 2024) rispettivamente di quattro e cinque minuti. Al traguardo di Zinal, Chepngeno si è così aggiudicata la sua seconda vittoria consecutiva, scalando fino alla 65esima casella di una classifica assoluta da 1170 finishers, 216 dei quali donne. Come detto sopra, proprio alla Sierre-Zinal del 2024, Chepngeno aveva ottenuto una delle sue prime grandi affermazioni nel trail, sorprendendo il mondo con una vittoria che era stata di 46 secondi più veloce rispetto a quest’anno. Kimutai, Schide e Mathys hanno mantenuto la seconda, terza e quarta posizione, mentre la elvetica Oria Liaci (Brooks Trailrunners) ha superato Hottenrott per la casella finale della top five. Diciannovesima casella della classifica per la valtellinese Alice Gaggi (anche lei "targata" Brooks), la migliore delle nostre al traguardo.