Mondiali Giovanili: Martina Pozzi d'oro nel vertical, Italia seconda tra le nazioni

Bilancio più che lusinghiero per L'Italia negli Youth Skyrunning World Championships 2025, andati in scena nel primo fine settimana del mese di agosto a Fonte Cerreto (in provincia dell'Aquila), nel massiccio del Gran Sasso d'Italia. Al di là del previsti strapotere dei pari età della Spagna, Gli azzurrini hanno sfruttato il fattore-casa mettendo insieme un bottino di nove medaglie tra Vertical, Sky e Combinata.per Team Italia il secondo posto nella classifica per nazioni. Molto buono anche il bilancio finale dellla Norvegia. Alla nona edizione dei Mondiali Giovanili sanciti da ISF (International Skyrunning Federation) hanno preso parte atleti in arrivo da una trentina di Paesi. "Un risultato oltre le aspettative" il commento del CT Roberto Mattioli, che certifica la crescita del nostro movimento giovanile, sempre più protagonista sulla scena internazionale e pronto a costruire il futuro dello skyrunning tricolore.