Salomon XT-6, fusione perfetta di stile e performance

La storica sneaker del brand di Annecy non smette di stupire e di arricchirsi di nuove versionidi Stefano Gatti
© Salomon Press Office
Dite la verità: chi di noi runners non ha mai sognato di utilizzare le amate scarpe da corsa nella vita quotidiana, che spesso è essa stessa tutta una corsa? Non è solo questione di comodità, convenienza e praticità. Piuttosto, identità e senso di appartenenza. La sintesi ideale esiste ed è rappresentata tra le altre possibili -ma fin dal 2013 - da Salomon XT-6, il modello più rappresentativo della fusione appunto tra performance tecnica (non necessariamente in modalità competizione) e stile contemporaneo. Ancora di più ora che il modello nato dodici anni fa appunto come sneaker ad alte prestazioni per gli sport oudoor e progettata per rispondere alle esigenze degli atleti in montagna si è arricchito - nell’estate che ha ormai raggiunto e superato il suo culmine - di una sciccosa e indovinata versione “Camo” che introduce una grafica camouflage dal linguaggio urban, mantenendo intatte le caratteristiche tecniche della XT-6: ammortizzazione stabile, grip da lunga distanza e costruzione protettiva che permette di affrontare anche i terreni più complessi. Ripensata per la città, il ritmo del cemento e il movimento quotidiano, la XT-6 Camo esprime piena sicurezza: silenziosa ma d’impatto, audace nel movimento, elegantissima nelle colorazioni Black e Gray Violet. L’ideale completamento di gamma di un modello che ha saputo conquistare nel tempo anche il mondo fashion, diventando un’icona riconosciuta nel panorama streetwear e outdoor urbano, che continua nel tempo a catturare l’immaginazione e la cui storia prosegue ancora oltre la Camo Capsule 2025. Un sogno realizzato insomma e - questo fa la differenza - non il semplice riciclo urbano di una compagna di gare giunta a fine vita… agonistica: una nuova identità visiva ancora più distintiva, pensata per la città e il movimento quotidiano e adatta a chi non vuole passare inosservato.
© Salomon Press Office
TECNOLOGIA E DESIGN: IL DNA DELLA SCARPA XT-6
Alla base dell’identità della XT-6 ci sono dettagli tecnici che la rendono una scarpa altamente funzionale e che derivano dal know-how di Salomon negli sport di montagna, trasferito oggi in un modello che mantiene intatta la sua anima outdoor anche nel contesto urbano. Pur inserita in una struttura leggera, la tomaia è pensata per resistere all’usura e alle abrasioni, garantendo così protezione e durata anche sui terreni più impegnativi. Altre caratteristiche, come il sistema di allacciatura Quicklace™ brevettato da Salomon e la tecnologia SensiFit™, assicurano una calzata precisa, avvolgente e stabile. L’ammortizzazione EVA dell’intersuola risulta efficace per atterraggi morbidi, mentre la geometria dei tasselli garantisce aderenza e controllo su qualsiasi terreno.
© Salomon Press Office
Accanto alla sua natura tecnica, Salomon XT-6 si distingue per un’estetica del tutto riconoscibile. Le tecnologie iconiche del marchio si integrano in un design armonioso e raffinato, valorizzato da dettagli come la finitura traslucida dell’Agile Chassis™ Systems by Salomon e da abbinamenti cromatici audaci e originali. Performante ma versatile, la XT-6 è la sintesi perfetta tra funzionalità e stile, ideale per chi cerca una sneaker con personalità da indossare nella quotidianità urbana.
Accesa o tenue, appariscente o raffinata, con decine di colorazioni diverse, la XT-6 è diventata negli anni un’icona anche nel mondo della moda, capace di adattarsi a ogni stile grazie a un’estetica fortemente espressiva. Un'identità che nell'estate 2025 si è arricchita ulteriormente grazie alla nuovissima Camo Capsule, ancora più distintiva, pensata per chi non vuole passare inosservato. Salomon XT 6 è un esempio di come funzionalità e design possano essere combinati per creare una scarpa da trail running che non solo offre prestazioni eccezionali, ma è anche diventata un simbolo nel mondo della moda e dello streetwear.
© Salomon Press Office
UN PO’ DI STORIA
Salomon XT 6 è stata creata dall'azienda francese fondata nel 1947, specializzata in equipaggiamento sportivo e outdoor. Il modello XT 6, lanciato originariamente nei primi anni 2010, è il risultato di anni di ricerca e sviluppo nel campo del trail running e dell'outdoor. Questa scarpa è stata progettata per resistere alle condizioni più difficili, garantendo stabilità, durabilità e comfort.
Fin dalla sua introduzione, la XT 6 ha guadagnato rapidamente popolarità tra gli atleti di trail running per la sua capacità di gestire terreni accidentati e per la sua eccezionale ammortizzazione. Oltre al successo nel mondo dello sport, la XT 6 ha catturato l'attenzione nel settore della moda, diventando un modello amato anche nel contesto urbano.
Nel corso degli anni, Salomon ha prodotto diverse edizioni limitate della XT 6, collaborando con artisti, designer e marchi di moda per creare versioni uniche che combinano funzionalità sportiva e estetica contemporanea.
Una curiosità interessante sulle Salomon XT 6 riguarda la loro transizione dal mondo del trail running a quello della moda. Originariamente progettate per atleti di endurance, le XT 6 hanno guadagnato una notorietà inaspettata nel settore fashion, diventando popolari tra stilisti e influencer. Questo crossover ha dimostrato come le funzionalità tecniche possano incontrare l'estetica, creando un prodotto che trascende i confini tradizionali tra sport e moda.
© Salomon Press Office
SALOMON
Salomon è il brand di riferimento per il lifestyle legato agli sport di montagna, che progetta e sviluppa prodotti autentici e di alta qualità, tra calzature, abbigliamento e attrezzature per gli sport invernali, nel cuore delle Alpi francesi. Presso l’Annecy Design Center, designer, ingegneri e atleti lavorano insieme per plasmare il futuro dello sport e della sua cultura. In Salomon, ogni giorno ci impegniamo per far emergere la miglior versione delle persone attraverso gli sport di montagna.
Commenti (0)