Salomon XT-6, fusione perfetta di stile e performance

Dite la verità: chi di noi runners non ha mai sognato di utilizzare le amate scarpe da corsa nella vita quotidiana, che spesso è essa stessa tutta una corsa? Non è solo questione di comodità, convenienza e praticità. Piuttosto, identità e senso di appartenenza. La sintesi ideale esiste ed è rappresentata tra le altre possibili -ma fin dal 2013 - da Salomon XT-6, il modello più rappresentativo della fusione appunto tra performance tecnica (non necessariamente in modalità competizione) e stile contemporaneo. Ancora di più ora che il modello nato dodici anni fa appunto come sneaker ad alte prestazioni per gli sport oudoor e progettata per rispondere alle esigenze degli atleti in montagna si è arricchito - nell’estate che ha ormai raggiunto e superato il suo culmine - di una sciccosa e indovinata versione “Camo” che introduce una grafica camouflage dal linguaggio urban, mantenendo intatte le caratteristiche tecniche della XT-6: ammortizzazione stabile, grip da lunga distanza e costruzione protettiva che permette di affrontare anche i terreni più complessi. Ripensata per la città, il ritmo del cemento e il movimento quotidiano, la XT-6 Camo esprime piena sicurezza: silenziosa ma d’impatto, audace nel movimento, elegantissima nelle colorazioni Black e Gray Violet. L’ideale completamento di gamma di un modello che ha saputo conquistare nel tempo anche il mondo fashion, diventando un’icona riconosciuta nel panorama streetwear e outdoor urbano, che continua nel tempo a catturare l’immaginazione e la cui storia prosegue ancora oltre la Camo Capsule 2025. Un sogno realizzato insomma e - questo fa la differenza - non il semplice riciclo urbano di una compagna di gare giunta a fine vita… agonistica: una nuova identità visiva ancora più distintiva, pensata per la città e il movimento quotidiano e adatta a chi non vuole passare inosservato.