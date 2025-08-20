Dal sorteggio all'esordio nel primo turno: ecco le tappe del recupero di Jannik Sinner verso gli US Open

"Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro". È questo il messaggio lanciato da Jannik Sinner dopo il malore subito nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il malessere, dovuto probabilmente ad alcuni problemi intestinali, ha fermato il 24enne di Sesto Pusteria che ha ora un programma serrato in vista degli US Open.