Dal sorteggio all'esordio nel primo turno: ecco le tappe del recupero di Jannik Sinner verso gli US Open

Il 24enne di Sesto Pusteria dovrà riprendersi nel giro di pochi giorni dopo il malore patito nella finale del Masters 1000 di Cincinnatidi Marco Cangelli
"Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro". È questo il messaggio lanciato da Jannik Sinner dopo il malore subito nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il malessere, dovuto probabilmente ad alcuni problemi intestinali, ha fermato il 24enne di Sesto Pusteria che ha ora un programma serrato in vista degli US Open.
Impossibile pensare di fermarsi e recuperare con calma, da una parte c'è la vetta della classifica ATP da difendere dagli attacchi di Carlos Alcaraz, dall'altra una serie di impegni "istituzionali" che costringono l'azzurro a un recupero rapido ed efficace. Il primo appuntamento è in programma già giovedì 21 agosto quando a New York si svolgeranno i sorteggi degli US Open dove Sinner non sarà ovviamente obbligato a presenziare, ma un suo arrivo potrebbe essere un segnale che le condizioni sono in via di miglioramento.
Da lì venerdì 22 appuntamento con lo sponsor MSC Crociere con l'altoatesino che riceverà il testimone da Sophia Loren come ambassador della multinazionale della navigazione, per lanciarsi direttamente sui campi di Flushing Meadows dove da domenica 24 agosto scatta l'ultimo Slam stagionale. Considerato che il primo turno viene spalmato su tre giorni, Sinner scenderà in campo probabilmente fra la giornata di lunedì 25 e martedì 26 agosto, tuttavia i tempi rimangono stretti per riprendersi da un virus che richiede da due ai cinque giorni per tornare in forma.
Aggiungete lo stress e la pressione proveniente dall'esterno e il gioco è fatto. Insomma, per essere pronti per gli US Open ci vuole un recupero ancora una volta da numero 1 al mondo.
