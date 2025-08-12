Vertical Brusson-Bringuez: Thedy e Arvat a segno nella prima edizione

Prendendo un titolo a prestito dal cinema viene da dire: Heat - La sfida. La regular season del Défi Vertical 2025 ha tagliato idealmente il traguardo sabato 9 agosto con una caldissima prima edizione del Vertical Brusson-Bringuez, sesta ed ultima tappa appunto del circuito only-up della Valle d’Aosta, alla cui conclusione manca ora solo il gran finale, in programma a Torgnon (nella vicina Valtournenche) ai primi di ottobre. Menu "concentrato" da cinque chilometri e mezzo (1200 metri D+) per gli skyrunners - quasi centosettanta - che hanno affrontato una prova il cui coefficiente di difficoltà è stato ulteriormente innalzato dal gran caldo che si è attenuato solo nella parte più alta di un traccia di gara che dal piazzale antistante la chiesa parrocchiale di San Maurizio a Brusson (nella parte iniziale della Val d’Ayas) ha portato gli atleti - smarcando il passaggio-intermedio del villaggio di Bringuez - fino all’omonimo lago curiosamente a forma di cuore a quota 2540 metri. Ad integrare e completare il programma della giornata è stata la versione non competitiva da 2,2 chilometri (550 metri D+) alla quale hanno dato vita un’ottantina di appassionati e che aveva come punto d’arrivo il villaggio di Bringuez.