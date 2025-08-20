Havertz infortunato al ginocchio: l'Arsenal torna sul mercato
20 Ago 2025 - 22:02
Brutta tegola per l'Arsenal che deve fare i conti con l'infortunio di Havertz, giocatore simbolo dei Gunners. Un problema al ginocchio fermerà il tedesco per diverse partite, allora il club londinese è costretto a tornare sul mercato in attacco.
