Marc Marquez: "Non c'è un favorito per il Mondiale, adesso il migliore è Martin"

© Getty Images
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Marc Marquez non si sente il favorito per il titolo della MotoGP. Nonostante le aspettative della vigilia e il rendimento mostrato nel corso della stagione, il pilota Ducati mantiene un profilo prudente dopo il weekend di Silverstone, dove l'Aprilia ha ottenuto una doppietta con Jorge Martin e Marco Bezzecchi. I due piloti hanno così recuperato punti preziosi nella corsa al Mondiale, rendendo ancora più incerta la lotta per il titolo. "Per quanto voi diciate che sono il favorito, non c'è un favorito in questo Mondiale. In classifica ho tre piloti davanti", ha dichiarato Marquez ad AS.
Lo spagnolo resta tra i principali candidati al successo finale, ma non considera affatto chiusa la partita. "Si sta vedendo che ogni domenica può vincere uno diverso e, al momento, quello che sta dimostrando maggiore costanza è il leader, Jorge Martin, ed è lui che sta gestendo meglio la situazione - ha spiegato Marquez - . Cercheremo di dare il massimo e di rendere le cose difficili a tutti, ma al momento siamo indietro".
Marquez non sembra intenzionato a trasformare la rincorsa al titolo in una fonte di pressione e preferisce concentrarsi sul proprio rendimento, lasciando che sia la classifica a stabilire, gara dopo gara, chi avrà meritato maggiormente il Mondiale. "Faccio il massimo e vedrò fin dove arriverò, senza stress", ha concluso il "Cabroncito".