Marc Marquez: "Non c'è un favorito per il Mondiale, adesso il migliore è Martin"

Lo spagnolo resta tra i principali candidati al successo finale, ma non considera affatto chiusa la partita. "Si sta vedendo che ogni domenica può vincere uno diverso e, al momento, quello che sta dimostrando maggiore costanza è il leader, Jorge Martin, ed è lui che sta gestendo meglio la situazione - ha spiegato Marquez - . Cercheremo di dare il massimo e di rendere le cose difficili a tutti, ma al momento siamo indietro".