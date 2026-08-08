Bezzecchi: "E' difficile dire quello che sto provando, ma sono tornato a divertirmi"

E ancora: "Tornato? Non sono mai andato via, ho sofferto un po' di gare, qui non sto soffrendo. Quando sono a mio agio, sono in forma. La gomma anche per me è stata una catastrofe, ho mollato due secondi dal primo giro all'ultimo, vuol dire che ero in sofferenza, quando pensavo che mi stavano per prendere vedevo che prendevo distanza, significa che erano più in difficoltà di me. Io penso che scommettere su di me non è mai sbagliato. Ieri ero in forma, come passo non ero come i primi tre ma come i primi cinque e oggi abbiamo fatto un altro step. Stamattina vedevo il podio più fattibile, pensavo sarebbe stata una lotta con più piloti e invece son riuscito ad andare via. Mi è piaciuto il nuovo telaio, non ho visto nulla di negativo, in fabbrica avranno visto che migliora. E' importante migliorare questo pacchetto e conoscerlo di più".