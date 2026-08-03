Gran finale a Riccione per l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit: All Star e DKB regine d'Italia
Dopo due mesi e oltre 130 tappe, a Riccione sono state incoronate le squadre campionesse d'Italia al maschile e femminiledi Daniele Rubini
© Estathé
Per il secondo anno consecutivo Riccione ha ospitato le Estathé 3x3 Italia Finals. A trionfare nella Categoria maschile sono stati gli All Star 3x3, con Federico Frisari, Elia Morandotti, Andrea Valentini e Mikah Isaiah Blackwell (MVP con 11 punti e tanta personalità nei possessi decisivi) che si sono imposti nella finalissima contro i Tortona 3x3 (Flavio Gay, Gian Paolo Almansi, Lorenzo Lovato e Daniele Pesenato) con il punteggio di 21-17.
Con questo importante successo, All Star 3x3 si è garantita anche un pass per la tappa di Macao del 17-18 ottobre organizzata dalla FIBA 3x3 World Tour, il circuito di pallacanestro 3x3 più importante al mondo.
Non sono mancate le emozioni anche nella finale femminile; DKB 3x3, grazie all'esperienza di Jodie Anne Cornelie, Sarah Sagerer, Maria Espin De Sancho e Rae Lin D'Alie (MVP), ha battuto FDC Playsport 14-11. Rammarico per Milena Mioni, Alessia Coccato, Alessandra Boccato e Alice Recanati, quest'ultima autrice di un torneo formidabile, arrivate a pochi secondi dalla fine con la possibilità di vincere, ma condannate da 4 canestri consecutivi di Sagerer.
Al termine delle finali sono stati assegnati i premi individuali:
MVP: Mikah Isaiah Blackwell (All Star 3x3), Rae Lin D'Alie (DKB 3x3)
Migliori realizzatori: Flavio Gay (Tortona 3x3), Alice Recanati (FDC Playsport)
Migliori tiratori da due: Flavio Gay (Tortona 3x3), Ludovica Tumeo (The Goat Torino)
Miglior rimbalzisti: Andrea Valentini (All Star 3x3), Rae Lin D'Alie (DKB 3x3)