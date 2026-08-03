Gran finale a Riccione per l'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit: All Star e DKB regine d'Italia

Per il secondo anno consecutivo Riccione ha ospitato le Estathé 3x3 Italia Finals. A trionfare nella Categoria maschile sono stati gli All Star 3x3, con Federico Frisari, Elia Morandotti, Andrea Valentini e Mikah Isaiah Blackwell (MVP con 11 punti e tanta personalità nei possessi decisivi) che si sono imposti nella finalissima contro i Tortona 3x3 (Flavio Gay, Gian Paolo Almansi, Lorenzo Lovato e Daniele Pesenato) con il punteggio di 21-17.