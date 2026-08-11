US Grosseto, la Guardia di Finanza sequestra 324mila euro al club per Iva non versata nel 2023

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo da 324mila euro a carico dell'US Grosseto, società calcistica militante in Serie C, a causa di Iva non versata. Il mancato versamento riguarda l'anno 2023 ed è stato indicato da una ispezione dell'Agenzia delle Entrate, a cui poi è seguita una indagine del Nucleo di polizia finanziaria. Il decreto è stato emesso dal Gip Marco Mezzaluna su richiesta del pm Carmine Nuzzo, e prevede il sequestro della cifra equivalente in soldi o beni mobili e immobili fino a raggiungere l'ammontare mancante.