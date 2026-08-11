Germania, saluto nazista in curva diventa virale: club vuole denunciare tifoso

11 Ago 2026 - 17:58
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Scandalo nel calcio tedesco: un tifoso del Rot-Weiss Essen, club che milita in terza divisione, avrebbe mostrato il saluto nazista durante la partita persa 5-2 contro il Saarbruecken, domenica scorsa. Il gesto, ripreso in un video diffuso sui social, ha suscitato numerose reazioni. In Germania l'esibizione del saluto nazista costituisce un reato e può essere punita con una multa o con una pena detentiva fino a tre anni. Il Rot-Weiss Essen ha annunciato di essersi immediatamente messo in contatto con le autorità investigative e con la Awo Fanprojekt, l'associazione che promuove la democrazia e la prevenzione della violenza nel calcio, per identificare il responsabile. "Il nostro obiettivo prioritario è identificare il più rapidamente possibile l'autore", ha fatto sapere il club. "Il saluto nazista è un reato dal quale noi, come Rot-Weiss Essen, prendiamo espressamente le distanze", ha aggiunto la società, sottolineando di contrastare "con decisione qualsiasi comportamento razzista, contrario alla Costituzione, xenofobo, discriminatorio o disumano". Se il tifoso verrà identificato, il club promette di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, compresa una denuncia penale, il divieto di accesso allo stadio e all'impianto sportivo e l'espulsione dal club. "Una persona che si comporta in questo modo danneggia tutti noi e non è la benvenuta", ha sottolineato il Rot-Weiss Essen. Il Saarbruecken ha confermato che la polizia ha già avviato le indagini. Gli investigatori esamineranno materiale video e fotografico per cercare di identificare il responsabile. "Come club siamo per la diversità, il rispetto e una convivenza pacifica, dentro e fuori dallo stadio", ha concluso il Rot-Weiss Essen, ricordando le iniziative promosse negli anni contro le discriminazioni, tra cui quelle realizzate attraverso l'associazione sociale del club Essener Chancen e il progetto Awo Fanprojekt.

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