MotoGP, Sprint Silverstone: trionfa Martin, terzo Bezzecchi

Dopo 10 giri vissuti tutti al comando, Jorge Martin vince la Sprint di Silverstone, anteprima della gara del Gran Premio di Gran Bretagna, l'appuntamento numero 12 del Motomondiale 2026. Il leader del Mondiale, specialista delle gare brevi, lascia "litigare gli altri", chiudendo con più di un secondo e mezzo di vantaggio sul secondo di giornata e in classifica: il giapponese Ai Ogura, che così scivola a -17 (220 punti dell'iberico contro i 203 del nipponico). Ma gli occhi, e stavolta in positivo, sono tutti puntati su Marco Bezzecchi, che dopo un periodo durissimo torna sul podio, seppur di una gara "a metà": partito quinto, riesce a superare Di Giannantonio e prendersi il terzo posto, tanto di giornata quanto nella generale.