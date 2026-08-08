MotoGP, Sprint Silverstone: trionfa Martin, terzo Bezzecchi

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Jorge Martin si prende la Sprint Race del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2026. A Silverstone, lo spagnolo vince davanti ad Ai Ogura e a Marco Bezzecchi, che certifica la tripletta dell'Aprilia, la prima di Noale in una gara corta, tra le lacrime dopo il rientro dall'infortunio. Addirittura nono Marc Marquez, mentre il fratello Alex è quarto davanti a Di Giannantonio e Acosta. Il leader della classifica piloti guadagna altri 3 punti sul giapponese, ora a -17.
Dopo 10 giri vissuti tutti al comando, Jorge Martin vince la Sprint di Silverstone, anteprima della gara del Gran Premio di Gran Bretagna, l'appuntamento numero 12 del Motomondiale 2026. Il leader del Mondiale, specialista delle gare brevi, lascia "litigare gli altri", chiudendo con più di un secondo e mezzo di vantaggio sul secondo di giornata e in classifica: il giapponese Ai Ogura, che così scivola a -17 (220 punti dell'iberico contro i 203 del nipponico). Ma gli occhi, e stavolta in positivo, sono tutti puntati su Marco Bezzecchi, che dopo un periodo durissimo torna sul podio, seppur di una gara "a metà": partito quinto, riesce a superare Di Giannantonio e prendersi il terzo posto, tanto di giornata quanto nella generale.
Il "Bez", infatti, approfitta di una giornata da dimenticare per Marc Marquez, addirittura nono. Ora, l'italiano è a 193 punti contro i 191 del campione in carica. Va sicuramente meglio al fratello Alex, quarto davanti proprio a Di Giannantonio e a Pedro Acosta. Giornata assolutamente da dimenticare per Pecco Bagnaia: partito sedicesimo, arriva addirittura diciassettesimo. Domenica alle 14 la gara.