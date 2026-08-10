Aprilia lanciatissima: solo problemi di abbondanza. Marquez fiuta la preda

Lasciando solo per un attimo in sospeso il "lodo" Marquez, il giapponese e lo spagnolo a Silverstone hanno brillato a giorni alterni (Ogura nella Sprint del sabato, Fernandez appunto alla domenica). Tuttavia - se è vero che entrambi a girone di ritorno appena iniziato sono pienamente in corsa per il titolo, è per così dire inconcepibile che un pilota del team satellite prevalga alla fine su quelli di Aprilia Racing. Così è se vi pare. Come abbiamo già messo in rilievo in sede di analisi post-gara, Aprilia deve "già" mettere ordine tra le sue file, anche e soprattutto in termini di sfida interna tra Martin e Bezzecchi (citati in stretto ordine di classifica), e a maggior ragione pensando alla concorrenza. Separati tra loro da un solo punto (200 a 199), tra i candidati al bottino grosso ci sono anche i ducatisti Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio: il Cannibale molto più del pilota VR46, ovviamente, leggermente in calo dopo alcune uscite brillanti che lo avevano spinto fino alla terza piazza della classifica generale.