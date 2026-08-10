IL COMMENTO

Aprilia lanciatissima: solo problemi di abbondanza. Marquez fiuta la preda

La dodicesima tappa iridata ha aperto un girone di ritorno che si preannuncia incandescente

di Stefano Gatti
10 Ago 2026 - 10:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Partiamo con una provocazione: volendo lanciare già uno sguardo al 2027, la responsabilità maggiore è in capo a Francesco Bagnaia. Il tre volte iridato, che a Silverstone ha toccato il fondo della sua seconda difficile stagione consecutiva, il prossimo anno con la Aprilia dovrà dimostrarsi all'altezza del pilota del quale si appresta a prendere il posto in sella alla RS-GP di Noale e in ogni caso al suo nuovo compagno di squadra, a maggior ragione perché è molto probabile che uno tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi sia il nuovo campione del mondo della premier class. Dodicesima puntata di una serie che ne conta ventidue, iI Gran Premio di Gran Bretagna ha rafforzato la leadership dello spagnolo, permettendo all'italiano di limitare i danni ma soprattutto di riprendersi la seconda posizione della classifica generale, in questo caso ai danni di Ai Ogura, finito a terra nel bel mezzo del GP vinto in carrozza dal suo compagno di squadra (in sella alla RS-GP Trackhouse) Raul Fernandez.

© Getty Images

© Getty Images

Lasciando solo per un attimo in sospeso il "lodo" Marquez, il giapponese e lo spagnolo a Silverstone hanno brillato a giorni alterni (Ogura nella Sprint del sabato, Fernandez appunto alla domenica). Tuttavia - se è vero che entrambi a girone di ritorno appena iniziato sono pienamente in corsa per il titolo, è per così dire inconcepibile che un pilota del team satellite prevalga alla fine su quelli di Aprilia Racing. Così è se vi pare. Come abbiamo già messo in rilievo in sede di analisi post-gara, Aprilia deve "già" mettere ordine tra le sue file, anche e soprattutto in termini di sfida interna tra Martin e Bezzecchi (citati in stretto ordine di classifica), e a maggior ragione pensando alla concorrenza. Separati tra loro da un solo punto (200 a 199), tra i candidati al bottino grosso ci sono anche i ducatisti Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio: il Cannibale molto più del pilota VR46, ovviamente, leggermente in calo dopo alcune uscite brillanti che lo avevano spinto fino alla terza piazza della classifica generale.

© Getty Images

© Getty Images

Marquez a Silverstone ha vissuto un fine settimana largamente perfettibile e - al di là dell'imminenza di Aragon (una delle sue piste-feticcio), dall'alto della sua esperienza lo spagnolo è il... candidato ideale ad approfittare degli eventuali problemi di abbondanza di casa Aprilia. Quaranta punti di ritardo dalla vetta occupata del suo connazionale Martin sembrano tanti: beh, non lo sono. Marc è il primo ad esserne consapevole, i suoi diretti avversari seguono a breve distanza!

motogp
aprilia
problemi
marquez

Ultimi video

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

I più visti di Motogp

A Martin la Sprint che vale doppio nel duello con Ogura. Tris Aprilia e Bezzecchi sul podio in lacrime

Tripletta Aprilia: Raul Fernandez domina, Martin sorride e Bezzecchi batte il dolore. Incubo Bagnaia

Una poltrona per (almeno) cinque, ma Aprilia stia attenta a Marc Marquez

Il cuore di Bezzecchi è da 10, ma Martin e Marquez guardano avanti. Come Bagnaia, che aspetta il 2027...

Strapotere Aprilia a Silverstone con Martin in pole. Bezzecchi perde pezzi, ma è davanti a Marquez

Bez: "Difficile dire cosa provo, sono tornato a divertirmi". Martin: "Complimenti a Marco, temevo di perderla"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:59
Spalletti: "Di Gregorio sfortunato, stavolta gioca Perin. Mercato? Stesse idee, avanti per la nostra strada"
Real-Cucurella: un regalo di benvenuto "mondiale"
15:55
Real-Cucurella: un regalo di benvenuto "mondiale"
15:42
Juve, il Marsiglia non tratta Di Gregorio
15:41
Addio a Livio Berruti, campione olimpico a Roma 1960
15:40
Canottaggio, Mondiali universitari: 11 barche azzurre in Canada dal 13/8