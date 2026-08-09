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Le pagelle di Silverstone: un 10 a Bezzecchi fuori dall'incubo, Bagnaia aspetta solo il 2027

A Raul Fernandez serve fare un salto di qualità, Martin e Marc Marquez si scoprono calcolatori. Ogura sorprende in negativo

di Alberto Gasparri
09 Ago 2026 - 19:41
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Raul Fernandez 9,5 Non 10 solo per via dell'errore della Sprint, altrimenti avrebbe meritato anche la lode. La seconda vittoria della carriera arriva al termine di una prova di forza degna dei grandi della MotoGP. Adesso serve un altro salto di qualità per trovare costanza di rendimento e puntare al campionato.

Jorge Martin 8,5 Un problema in partenza gli impedisce di lottare per la vittoria, ma si dimostra intelligente e porta a casa punti pesantissimi nella lotta per il titolo. Ha voglia di regalare il Mondiale all'Aprilia prima di salutare Noale e lo sta facendo capire con i fatti.

Marco Bezzecchi 10 E' vero, non ha vinto, ma due terzi posti nelle sue condizioni, su una pista dura come quella di Silverstone, valgono il massimo dei voti. La speranza è che il periodo nero sia alle spalle, perché il titolo dista solo 31 punti e c'è quasi metà campionato ancora da correre.

Alex Marquez 7 Perde il duello con Bezzecchi per il podio, ma conquista il premio di migliore Ducati. Non è poco in un weekend nero per Borgo Panigale. Per una volta è lui a fare il "vero" Marquez.

Pedro Acosta 7 Solita gara tutta cuore e determinazione. Basta guardare come si sono comportate le altre Ktm per rendersi conto del suo straordinario valore. Speriamo che in Austria riescano a risolvere i problemi al motore per regalarci un altro protagonista da qui a fine stagione.

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Fabio Di Giannantonio 7 Bella rimonta e buon piazzamento. E' tornata quella costanza di rendimento, che gli sta permettendo di restare tra i pretendenti alla corona. Ma in un campionato così aperto è vietato accontentarsi.

Marc Marquez 6,5 Lo aveva detto che sarebbe stata dura e stavolta non mentiva. Finché ha potuto è rimasto in zona podio, poi ha badato solo a finire senza correre rischia. Sa benissimo che arriveranno giorni migliori e sarà in quel momento che tirerà fuori gli artigli.

Ai Ogura 5 E chi si aspettava che commettesse un errore del genere? E' apparso subito in difficoltà, ma stavolta non ha saputo accontentarsi. Nulla è compromesso, ma mentre le altre Aprilia finivano sul podio lui rotolava nella polvere.

Francesco Bagnaia 4 Non lo dice, ma si capisce che non vede l'ora di iniziare la sua avventura con l'Aprilia. Ormai non si arrabbia nemmeno più, ma vederlo navigare fuori dalla zona punti e poi finire a terra fa davvero male.

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