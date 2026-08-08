MOTOGP GRAN BRETAGNA

MotoGP, Jorge Martin conquista la pole nelle qualifiche di Silverstone

Lo spagnolo dell’Aprilia è il più veloce nel sabato in Gran Bretagna: prima fila con Fernandez e Ogura

08 Ago 2026 - 13:51
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Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il leader del Mondiale MotoGP partirà dalla prima casella, in una prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Ai Ogura. Lo spagnolo allo scadere fa segnare il record della pista in 1’56’’160, anticipando le due Trackhouse rispettivamente di +0.021 e di +0.189. Quinto Marco Bezzecchi, davanti a Marquez e dietro a Di Giannantonio. Disastro Bagnaia.

Prima fila tutta Aprilia a Silverstone, Martin in pole davanti a Fernandez e Ogura. Nel corso del Q1 le Ducati provano a fare la voce grossa: Morbidelli è il più in palla e strappa il miglior tempo in 1’57’’173, mentre Bagnaia è in estrema difficoltà (sesto tempo, sedicesimo in griglia per la gara). Alle spalle di Morbidelli ottima prova di Lecuona, secondo a +0.210 e anche lui qualificato al Q2. Marc Marquez è spaziale nella prima parte di Q2 grazie ad un quarto settore super, fa segnare il miglior tempo davanti al fratello Alex.

Marco Bezzecchi esce in pista in solitaria e toglie il tempo a Marc, poi però salgono in cattedra le due Aprilia Trackhouse: Fernandez e Ogura si mettono in prima e seconda posizione, ma a tempo praticamente scaduto arriva il leader del Mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo fa segnare il tempo di 1’56’’160, anticipando i due compagni di Aprilia con cui chiude la prima fila. Fernandez (+0.021) e Ogura (+0.189) anticipano Di Giannantonio (la prima delle Ducati) e Marco Bezzecchi, in ripresa dopo l’infortunio, ma frenato nel secondo tentativo dalla rottura dell'ala sul codino della sua RS-GP, mentre Marc Marquez deve accontentarsi della sesta posizione.

I COMMENTI

Martin: "Ma per la vittoria sarà difficile"

 "Sono ancora in stato di shock: ho dato il massimo, senza sapere in che posizione ero, poi ho visto la tv... Sono contento di essere tornato in pole, sarà difficile lottare per la vittoria, ma ci proveremo. Aprilia non si ferma mai di lavorare, nemmeno io. Sto provando a fare passi avanti, il mio obiettivo è continuare a migliorare nella stagione. Io mi sento molto bene con entrambe le gomme, le due opzioni sono buone per la gara".

Raul Fernandez: "Vorrei recueprare punti a Martin"

 "Credo che siamo migliorati, sono contento per il feeling e il passo che ho, anche per come si sta lavorando nel box con la squadra. Sono contento che da solo posso lottare per una buona posizione in griglia. Ora dobbiamo capire che gomma usare per la Sprint. Vediamo oggi, credo che pure oggi sarà difficile sapere la gomma con certezza. Dobbiamo stare calmi, dobbiamo provare a prendere qualche punto a Jorge, ma come si è visto va fortissimo".

Ogura: "Non me l'aspettavo"

 "Onestamente non me l'aspettavo questo tempo, un buon risultato per noi, non mi viene facile il tempo sul giro. C'è parecchio lavoro da fare per le due gare. La Sprint e la gara? Non so, difficile dire cosa sarà meglio, sembra che tutti vadano forte. Probabilmente potrebbe andare meglio la gara lunga, ma non so".

La MotoGP incontra la F1: il team Pramac in visita all'Alpine

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