MotoGP, Jorge Martin conquista la pole nelle qualifiche di Silverstone

"Sono ancora in stato di shock: ho dato il massimo, senza sapere in che posizione ero, poi ho visto la tv... Sono contento di essere tornato in pole, sarà difficile lottare per la vittoria, ma ci proveremo. Aprilia non si ferma mai di lavorare, nemmeno io. Sto provando a fare passi avanti, il mio obiettivo è continuare a migliorare nella stagione. Io mi sento molto bene con entrambe le gomme, le due opzioni sono buone per la gara".