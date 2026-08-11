Coiro nella storia batte il record italiano sugli 800 donne della Dorio dopo 46 anni

"Gabriella Dorio è sempre stata un’ispirazione per me, una grande atleta e una donna fantastica, a lei va tutto il mio affetto. Per me significa tanto e lo cercavo da tempo, ma oggi non ho guardato i passaggi quindi a fine gare ero completamente sorpresa. Mi sono sentita benissimo, ora non mi metto più limiti. C’è un livello altissimo in Europa, bisogna sfruttarlo. Siamo competitive ma molto unite."



DORIO: "BRAVA, BRINDO AL MIO ORO OLIMPICO E AL TUO RECORD"

"Brava Eloisa, oggi 11 agosto per me è un giorno importante! Brindo all'oro olimpico e al record degli 800". Così l'ex azzurra Gabriella Dorio sui social si complimenta con la nuova primatista italiana degli 800, Eloisa Coiro, condividendo l'immagine pubblicata sulla pagina Instagram di Atletica Italiana.