ATLETICA

Coiro nella storia batte il record italiano sugli 800 donne della Dorio dopo 46 anni

Grande impresa della mezzofondista romana che cancella il primato della campionessa olimpica di Los Angeles 1984 

di Redazione Sprintnews
11 Ago 2026 - 17:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Eloisa Coiro ha realizzato con il tempo di 1'57"56 il nuovo record italiano degli 800 donne, nel corso della seconda batteria dei Campionati Europei di Birmingham, chiudendo al secondo posto dietro alla britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson prima con 1'57"28, e cancellando il più vecchio primato nazionale esistente della campionessa olimpica sui 1500 metri di Los Angeles 1984, Gabriella Dorio, che corse in 1'57"66 a Pisa il 5 luglio 1980.

La 25enne mezzofondista romana, che ha chiuso alla fine delle batterie con il secondo tempo assoluto tra le qualificate, avrà modo di ricaricarsi un paio di giorni in attesa delle semifinali in programma giovedì 13 agosto dalle 13.10 ora italiana.

Nel giro di circa 5 settimane, dunque, sono stati battuti i due più vecchi primati italiani esistenti, entrambi degli 800 metri, ricordando come il 3 luglio scorso a Nancy, Francesco Pernici abbia cancellato a sua volta di 10 centesimi quello ancor più vecchio risalente al 1973 di Marcello Fiasconaro, correndo in 1'43"60 rispetto al 1'43"70 ottenuto dall'italo sudafricano.   

LE DICHIARAZIONI DI COIRO

"Gabriella Dorio è sempre stata un’ispirazione per me, una grande atleta e una donna fantastica, a lei va tutto il mio affetto. Per me significa tanto e lo cercavo da tempo, ma oggi non ho guardato i passaggi quindi a fine gare ero completamente sorpresa. Mi sono sentita benissimo, ora non mi metto più limiti. C’è un livello altissimo in Europa, bisogna sfruttarlo. Siamo competitive ma molto unite."

DORIO: "BRAVA, BRINDO AL MIO ORO OLIMPICO E AL TUO RECORD"
"Brava Eloisa, oggi 11 agosto per me è un giorno importante! Brindo all'oro olimpico e al record degli 800". Così l'ex azzurra Gabriella Dorio sui social si complimenta con la nuova primatista italiana degli 800, Eloisa Coiro, condividendo l'immagine pubblicata sulla pagina Instagram di Atletica Italiana.

eloisa coiro
record italiano
800 metri
europei
birmingham

Ultimi video

01:14
"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

02:07
DICH FABBRI POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Fabbri, gioia d'oro agli Europei di atletica: "Per me è la consacrazione"

01:19
DICH WEIR POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Weir, medaglia con dedica: "È per i miei due amori"

01:07
DICH ZAYNAB DOSSO POST 100 DONNE 11/8 DICH

Ateltica, Dosso: "Mi dò un 2, ora testa alla staffetta"

02:24
Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

01:28
Berruti simbolo del boom

Berruti simbolo del boom

03:44
Il sogno di Celeste

Il sogno di Celeste

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

01:35
DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

00:55
DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

02:26
Il fenomeno Doualla

Il fenomeno Doualla

00:31
Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

01:09
DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

00:26
Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

01:14
"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

I più visti di Atletica

Furlani si ritira dagli Europei di Birmingham dopo il primo salto nel lungo

Il dramma di Furlani: "La mia stagione finisce qui. Sono i mesi peggiori della mia vita"

Inzoli e 4x100 mista: doppio oro nei Mondiali under 20 di Eugene

Fabbri: dominio assoluto e conferma del titolo europeo nel getto del peso a Birmingham

Jacobs nei 100 metri dei Campionati Europei di Birmingham per il terzo oro consecutivo

DICH WEIR POST MEDAGLIA PER SITO 11/8 DICH

Weir, medaglia con dedica: "È per i miei due amori"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:52
Sara Curtis nella storia, è bronzo europeo nei 100 stile: "Sono felicissima, ma l'argento..."
18:47
Nuoto, Europei: Ceccon quarto nei 50 farfalla, oro al russo Kornev
18:42
Nuoto, Europei: britannica Shanahan oro nei 200 dorso
18:21
Stadio Lazio, Campidoglio: prosegue percorso per progetto Flaminio
18:18
Coppa Italia, Genoa al lavoro verso Ascoli: in campo Matturro e Ostigard