Coiro nella storia batte il record italiano sugli 800 donne della Dorio dopo 46 anni
Grande impresa della mezzofondista romana che cancella il primato della campionessa olimpica di Los Angeles 1984di Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Eloisa Coiro ha realizzato con il tempo di 1'57"56 il nuovo record italiano degli 800 donne, nel corso della seconda batteria dei Campionati Europei di Birmingham, chiudendo al secondo posto dietro alla britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson prima con 1'57"28, e cancellando il più vecchio primato nazionale esistente della campionessa olimpica sui 1500 metri di Los Angeles 1984, Gabriella Dorio, che corse in 1'57"66 a Pisa il 5 luglio 1980.
La 25enne mezzofondista romana, che ha chiuso alla fine delle batterie con il secondo tempo assoluto tra le qualificate, avrà modo di ricaricarsi un paio di giorni in attesa delle semifinali in programma giovedì 13 agosto dalle 13.10 ora italiana.
Nel giro di circa 5 settimane, dunque, sono stati battuti i due più vecchi primati italiani esistenti, entrambi degli 800 metri, ricordando come il 3 luglio scorso a Nancy, Francesco Pernici abbia cancellato a sua volta di 10 centesimi quello ancor più vecchio risalente al 1973 di Marcello Fiasconaro, correndo in 1'43"60 rispetto al 1'43"70 ottenuto dall'italo sudafricano.
LE DICHIARAZIONI DI COIRO
"Gabriella Dorio è sempre stata un’ispirazione per me, una grande atleta e una donna fantastica, a lei va tutto il mio affetto. Per me significa tanto e lo cercavo da tempo, ma oggi non ho guardato i passaggi quindi a fine gare ero completamente sorpresa. Mi sono sentita benissimo, ora non mi metto più limiti. C’è un livello altissimo in Europa, bisogna sfruttarlo. Siamo competitive ma molto unite."
DORIO: "BRAVA, BRINDO AL MIO ORO OLIMPICO E AL TUO RECORD"
"Brava Eloisa, oggi 11 agosto per me è un giorno importante! Brindo all'oro olimpico e al record degli 800". Così l'ex azzurra Gabriella Dorio sui social si complimenta con la nuova primatista italiana degli 800, Eloisa Coiro, condividendo l'immagine pubblicata sulla pagina Instagram di Atletica Italiana.