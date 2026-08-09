MotoGP: Raul Fernandez domina a Silverstone, Bezzecchi torna sul podio

Partenza efficace, fuga e gestione perfetta delle gomme. Raul Fernandez conquista la vittoria e domina a Silverstone, che si tinge dei colori dell'Aprilia: tris sul podio per la casa italiana, con Martin e Bezzecchi nella top-3. Lo spagnolo effettua un grande scatto e lascia tutti sul posto, con Bezzecchi e Alex Marquez alle sue spalle: largo Martin, che scivola in quarta posizione e poi si riprende la top-3. A Silverstone, intanto, è festival delle cadute: ko Rins, Mir, Crutchlow, Bastianini, Bagnaia e Ogura. Fernandez va in fuga e si invola verso la vittoria, gestendo magistralmente le gomme e sfiorando i cinque secondi di margine prima del fisiologico calo (chiuderà con due secondi e mezzo), mentre alle sue spalle è duello tra i piloti ufficiali Aprilia. Martin riacciuffa due volte Bezzecchi e lo supera nel corso del nono giro, con l'italiano che si difende magistralmente nonostante le condizioni precarie e lo stop per l'infortunio.