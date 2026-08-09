MotoGP: Raul Fernandez domina a Silverstone, Bezzecchi torna sul podio

© Getty Images
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Non c'è storia nel ritorno della MotoGP a Silverstone e in un Gp che si conclude con un autentico dominio. Raul Fernandez guida dal primo all'ultimo metro, effettuando un'autentica fuga e rendendosi imprendibile per i rivali, conquistando così la vittoria nel trionfo Aprilia. Ogura cade, ma ci sono tre moto di Noale sul podio: Martin è secondo, Bezzecchi chiude terzo nel suo rientro dopo l'infortunio. Lo spagnolo allunga così a +31 nel Mondiale.
Partenza efficace, fuga e gestione perfetta delle gomme. Raul Fernandez conquista la vittoria e domina a Silverstone, che si tinge dei colori dell'Aprilia: tris sul podio per la casa italiana, con Martin e Bezzecchi nella top-3. Lo spagnolo effettua un grande scatto e lascia tutti sul posto, con Bezzecchi e Alex Marquez alle sue spalle: largo Martin, che scivola in quarta posizione e poi si riprende la top-3. A Silverstone, intanto, è festival delle cadute: ko Rins, Mir, Crutchlow, Bastianini, Bagnaia e Ogura. Fernandez va in fuga e si invola verso la vittoria, gestendo magistralmente le gomme e sfiorando i cinque secondi di margine prima del fisiologico calo (chiuderà con due secondi e mezzo), mentre alle sue spalle è duello tra i piloti ufficiali Aprilia. Martin riacciuffa due volte Bezzecchi e lo supera nel corso del nono giro, con l'italiano che si difende magistralmente nonostante le condizioni precarie e lo stop per l'infortunio.
Bez viene avvicinato da Alex Marquez, ma lotta strenuamente e si mantiene sul podio. C'è dunque il primo storico tris Aprilia a Silverstone: vittoria per Raul Fernandez, podio per Martin e Bezzecchi che è terzo davanti ad Alex Marquez. Acosta completa la top-5 difendendosi da Fabio Di Giannantonio, nei dieci Marc Marquez (7°), Binder, Marini e Moreira, con quest'ultimo che beffa Morbidelli in extremis. Jorge Martin allunga dunque nel Mondiale, volando a quota 240 punti: +31 su Bezzecchi (209) e +37 su Ogura (203), più indietro Marc Marquez (200) e Di Giannantonio (199). Ci sono dunque cinque piloti in 41 punti, pronti a combattere tra due settimane ad Aragon.