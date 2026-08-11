Basket, Maxima Roma: ufficiale l'ingaggio di Carl Wheatle

Carl Wheatle, in arrivo dall'Umana Reyer Venezia, giocherà con la Maxima Roma nella stagione 2026/27. Nato a Londra nel 1998, l'ala britannica ha mosso i primi passi nel basket con i London Greenhouse Pioneers, prima di trasferirsi in Italia all'età di 15 anni per entrare nel settore giovanile della Pallacanestro Biella. Con il club piemontese ha completato il proprio percorso di formazione e debuttato tra i professionisti in Serie A2. Dopo l'esperienza a Biella, Wheatle ha giocato per cinque stagioni a Pistoia, contribuendo da protagonista alla promozione del club in Serie A nel 2023. Nel 2024 è approdato all'Umana Reyer Venezia, consolidando ulteriormente la propria esperienza nel massimo campionato italiano e nelle competizioni europee grazie alla partecipazione all'EuroCup. Wheatle ha inoltre rappresentato la Gran Bretagna sia a livello giovanile sia con la Nazionale maggiore, maturando una significativa esperienza nelle principali competizioni internazionali. "Sono molto felice di arrivare a Roma e di entrare a far parte di un progetto che sarà sicuramente entusiasmante. Sarà una sfida, perché vogliamo dimostrare fin da subito il nostro valore. Avremo bisogno di tempo per crescere, ma lavoreremo nel modo giusto, con l'obiettivo di vincere sin dall'inizio e di portare nel campionato una pallacanestro di alto livello. Giocare sia in campionato sia in EuroCup sarà estremamente stimolante. Non vedo l'ora di continuare a crescere come giocatore, di affrontare questa nuova sfida nella Capitale e di iniziare questo percorso insieme ai miei nuovi compagni", ha dichiarato Carl Wheatle.