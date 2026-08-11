ATLETICA

Diaz punta all'oro del triplo nei Campionati Europei con una grande misura

Nella terza giornata della manifestazione continentale oltre al campione del mondo indoor, impegnati nel triplo anche Dallavalle e Biasutti. Folorunso e Fantini nelle finali dei 400 H e del martello donne

di Ferdinando Savarese
11 Ago 2026 - 17:34
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© Grana/Fidal

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Andy Diaz, duplice campione del mondo indoor del salto triplo nel 2025 e 2026, sarà l'azzurro più atteso nella terza giornata dei Campionati Europei in corso di svolgimento a Birmingham, iniziando con le qualificazioni della serata la sua rincorsa da favorito della vigilia al titolo continentale, forte della sua miglior misura stagionale mondiale di 17.87 realizzata nei recenti assoluti di Firenze, ma soprattutto di una condizione da lui dichiarata eccellente, che potrebbe consentirgli anche un ulteriore miglioramento del proprio limite.

Diaz, allenato dal grande ex specialista sempre del triplo Fabrizio Donato, punterà a vincere la sua prima medaglia d’oro europea all’aperto, dopo il bronzo olimpico a Parigi 2024, il titolo europeo indoor ad Apeldoorn 2025, e naturalmente i due successi iridati indoor di Nanchino 2025 e Torun 2026, in una competizione di altissimo livello tecnico dove il suo principale avversario sarà certamente il portoghese di origini cubane come lui, Pedro Pablo Pichardo, campione del mondo all'aperto di Tokyo 2025, accreditato della seconda misura dell'anno con 17.71.

Per l'Italia grandi aspettative anche dagli altri due atleti in gara, a iniziare dall'argento outdoor in Giappone Andrea Dallavalle ma anche da Simone Biasutti, rispettivamente terzi e quarti nelle graduatorie europee dell'anno con 17,42 e 17,32.

LE DICHIARAZIONI DI DIAZ ALLA VIGILIA

"Con Biasutti e Dallavalle siamo uno squadrone. Biasutti mi ha sorpreso a Firenze. E’ stato bravissimo e adesso sono certo che crescerà ancora. Dallavalle ha saltato con rincorsa ridotta a Firenze dopo il 17.42m di Madrid. Da tempo dico che posso valere il record del mondo di 18.29m detenuto da Jonathan Edwards. Tra dire e il fare c’è in mezzo il mare, ma ci credo davvero."

© Grana/Fidal

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Tra le altre gare più interessanti di domani per quanto riguarda i colori azzurri, da evidenziare nella mattinata le semifinali degli 800 uomini, con il ritorno in pista del primatista italiano Francesco Pernici che punterà quantomeno a una prestigiosa finale, e di Giovanni Lazzaro, ma anche quelle dei 400 ostacoli sempre maschili, con il debutto del vicecampione europeo di Roma 2024, Alessandro Sibilio, oltre che la presenza di Giacomo Bertoncelli e Alessio Sommacal qualificati dalle batterie.

Nella serata le finali certe per le due italiane Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli femminili, e per la campionessa europea uscente Sara Fantini nel martello donne, mentre ci sarà anche la finale dei 400 uomini il cui diritto di partecipazione il primatista italiano Edoardo Scotti, se lo dovrà conquistare nelle semifinali programmate per la serata odierna dalle 22.00 ora italiana.

ORARIO ITALIANO GARE AZZURRI DEL 12 AGOSTO

Sessione mattutina

11.35: 100 M Decathlon - Dario Dester, Alberto Nonino
11.40: Disco F Qualificazione (Gr. A) Benedetta Benedetti, Conte, Daisy Osakue
12.05: 400 F Batterie - Alessandra Bonora, Alice Mangione
12.20: Lungo M Decathlon Dester, Nonino
12.40: 200 F Batterie - Elena Cambiolo - Vittoria Fontana - Dalia Kaddari
13.00: Disco F Qualificazione (Gr. B) ev. Benedetti, Conte, Osakue
13.20: 800 M Semifinali - Giovanni lazzaro, Francesco Pernici
13.40: Peso M Decathlon Dester, Nonino
13.55: 400 ostacoli M Semifinali - Alessandro Sibilio, Giacomo Bertoncelli, Alessio Sommacal

Sessione serale

20.05: Alto M Decathlon - Dester, Nonino
20.45: Martello F Finale - Sara Fantini
21.20: 200 F Semifinali ev. Cambiolo, Fontana, Kaddari
21.40: Triplo M Qualificazione Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz
21.50: 400 M Finale ev. - Edoardo Scotti
22.08: 400 ostacoli F Finale - Ayomide Folorunso
22.22: 400 M Decathlon Dester, Nonino

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