Diaz punta all'oro del triplo nei Campionati Europei con una grande misura

"Con Biasutti e Dallavalle siamo uno squadrone. Biasutti mi ha sorpreso a Firenze. E’ stato bravissimo e adesso sono certo che crescerà ancora. Dallavalle ha saltato con rincorsa ridotta a Firenze dopo il 17.42m di Madrid. Da tempo dico che posso valere il record del mondo di 18.29m detenuto da Jonathan Edwards. Tra dire e il fare c’è in mezzo il mare, ma ci credo davvero."