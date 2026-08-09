Una poltrona per (almeno) cinque, ma Aprilia stia attenta a Marc Marquez

Tutto si può dire della MotoGP, ma non che non ci sia equilibrio. Sette vincitori diversi in 12 gare, anche se sempre divisi tra Aprilia e Ducati. Appena superata la boa di metà campionato, la classifica dice che ci sono ben cinque piloti in 41 punti, dal leader Jorge Martin a Fabio Di Giannantonio, passando per Bezzecchi, Ogura e Marc Marquez, con il fresco vincitore di Silverstone, Raul Fernandez, sesto a -56. Insomma, dire oggi chi sarà campione domani è una bella scommessa. Tutti hanno un motivo per crederci, anche perché hanno dimostrato di sapere come si sale sul gradino più alto del podio e solo Alex Marquez tra i "fantastici 7" sembra tagliato fuori dai giochi per colpa di qualche infortunio di troppo.