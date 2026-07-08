Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

Francesco Bagnaia, intervistato in esclusiva da Anna Capella per Sportmediaset, si appresta a vivere l'ultima stagione in Ducati: "Otto anni di grandissimi alti e qualche basso, il capitolo più importante della mia carriera. Abbiamo ottenuto grandissimi risultati e portato la moto a essere dominante".
L'anno prossimo la sfida Aprilia: "Non è stata una scelta di pancia, non ne faccio quasi mai. Ho voluto un progetto a lungo termine, anche loro hanno spinto tanto per avermi. Abbiamo in comune tanti valori". Come compagno di team troverà Bezzecchi: "Per me è un amico anche se bisogna vedere da compagni di squadra, io comunque non ho mai avuto problemi coi compagni".
Che sogni ha per il futuro Bagnaia? "Sono fortunato, difficile chiedere più di quello che ho già ottenuto. Certo riuscire a vincere con un altro brand italiano mi renderebbe un pilota completo".