Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

L'anno prossimo la sfida Aprilia: "Non è stata una scelta di pancia, non ne faccio quasi mai. Ho voluto un progetto a lungo termine, anche loro hanno spinto tanto per avermi. Abbiamo in comune tanti valori". Come compagno di team troverà Bezzecchi: "Per me è un amico anche se bisogna vedere da compagni di squadra, io comunque non ho mai avuto problemi coi compagni".