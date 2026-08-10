Zarco è tornato in sella, rientro più vicino: "E' stato bello fare qualche giro"

“La settimana scorsa sono tornato in moto. Ho guidato una Supermoto per trovare una posizione più comoda e, passo dopo passo, testare il ginocchio durante la guida. È stato fantastico fare qualche giro e allenare il mio corpo specificamente per la guida. Mi sto concentrando sul fare le cose per bene e sul controllare l'intensità della mia guida, perché il dolore può ripresentarsi e il ginocchio può gonfiarsi di nuovo, il che è normale durante la convalescenza da un infortunio. Il ginocchio ha bisogno di essere esercitato e stimolato gradualmente, ma gestire attentamente il gonfiore è fondamentale per garantire che il processo di guarigione proceda correttamente. Quindi, posso dire di essere contento. Affronto questo periodo con pazienza, che è la parola chiave in questa sfida. L'obiettivo rimane settembre e sto lavorando sodo per arrivarci nella migliore forma possibile”, ha scritto sui suoi canali social il francese del team LCR.