Roma-Bailey, trattativa avanzata: a decidere l'ex giallorosso Monchi

Il direttore sportivo della Roma Massara è in contatto con Monchi, attuale ds dell'Aston Villa con un passato proprio nella Capitale
Chi si rivede: la Roma ha messo nel mirino Leon Bailey, centravanti esterno dell'Aston Villa, e a condurre la trattativa sponda inglese è proprio una vecchia conoscenza del club giallorosso. Quel Ramón Rodríguez Verdejo meglio noto come Monchi, ex direttore sportivo della Roma dal 2017 al marzo 2019 e adesso alla guida dell'area sportiva dell'Aston Villa.
La Roma è in cerca di un attaccante di movimento per Gasperini, una seconda punta. Il giamaicano di 28 anni è ai Villains dal 2021 ed è reduce da una stagione non esaltante, con appena 2 gol totali in 38 partite. Necessità di riscatto e di rimettersi in gioco, quindi, ma anche un'occasione a basso costo visto che l'Aston Villa non chiederebbe più di 23 milioni per Bailey. In realtà, Massara punta ad avere il giamaicano in prestito con diritto di riscatto e la dirigenza giallorossa sarebbe già in contatto con gli agenti del giocatore.
Trattativa avanzata quindi e c'è da convincere proprio il club: chissà se Monchi, pur non avendo lasciato un bellissimo ricordo a Roma e dimessosi in modo burrascoso dopo neanche due stagioni, darà comunque una mano alla sua ex società. Nel frattempo, si sarebbe invece raffreddata la pista Fabio Silva, con il Wolverhampton che spara troppo altro a fronte di un'offerta giallorossa di 15 milioni.
Commenti (0)