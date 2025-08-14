Roma-Bailey, trattativa avanzata: a decidere l'ex giallorosso Monchi

La Roma è in cerca di un attaccante di movimento per Gasperini, una seconda punta. Il giamaicano di 28 anni è ai Villains dal 2021 ed è reduce da una stagione non esaltante, con appena 2 gol totali in 38 partite. Necessità di riscatto e di rimettersi in gioco, quindi, ma anche un'occasione a basso costo visto che l'Aston Villa non chiederebbe più di 23 milioni per Bailey. In realtà, Massara punta ad avere il giamaicano in prestito con diritto di riscatto e la dirigenza giallorossa sarebbe già in contatto con gli agenti del giocatore.