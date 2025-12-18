Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

Intervistato da SportMediaset, il centrale della Nazionale non si è nascosto dietro frasi di circostanza, accogliendo le voci con orgoglio ma ribadendo la sua totale dedizione alla causa interista. "Sono cose che rendono orgogliosi perché vuol dire che sto facendo bene sul campo, ed è quello che mi interessa maggiormente. Poi, come leggete voi, leggo anche io", ha ammesso con onestà il difensore.