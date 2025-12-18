Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

Bastoni a Sportmediaset"risponde alle voci sul Barcellona alla vigilia della Supercoppa: "Probabilmente resto"
Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, Alessandro Bastoni scende in campo non solo per guidare la difesa, ma anche per fare chiarezza sul suo futuro. Se l'obiettivo immediato è battere i rossoblù a Riad e tornare ad alzare un trofeo, l'attenzione mediatica negli ultimi giorni si è spostata sulle sirene di mercato provenienti dalla Spagna, con un presunto forte interesse del Barcellona nei suoi confronti.
Intervistato da SportMediaset, il centrale della Nazionale non si è nascosto dietro frasi di circostanza, accogliendo le voci con orgoglio ma ribadendo la sua totale dedizione alla causa interista. "Sono cose che rendono orgogliosi perché vuol dire che sto facendo bene sul campo, ed è quello che mi interessa maggiormente. Poi, come leggete voi, leggo anche io", ha ammesso con onestà il difensore.
Tuttavia, Bastoni ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi speculazione che potrebbe destabilizzare l'ambiente in un momento cruciale della stagione: "Non c’è niente, sono felice qui, non ho nessun tipo di problema e non penso a cose extracampo". Alla domanda secca sulla sua permanenza in nerazzurro, la risposta è stata altrettanto limpida, pur con un pizzico di cautela formale: "Se resterò all’Inter? Probabilmente sì".