Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana
esclusiva

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

Bastoni a Sportmediaset"risponde alle voci sul Barcellona alla vigilia della Supercoppa: "Probabilmente resto"

18 Dic 2025 - 13:14
02:51 

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, Alessandro Bastoni scende in campo non solo per guidare la difesa, ma anche per fare chiarezza sul suo futuro. Se l'obiettivo immediato è battere i rossoblù a Riad e tornare ad alzare un trofeo, l'attenzione mediatica negli ultimi giorni si è spostata sulle sirene di mercato provenienti dalla Spagna, con un presunto forte interesse del Barcellona nei suoi confronti.

Intervistato da SportMediaset, il centrale della Nazionale non si è nascosto dietro frasi di circostanza, accogliendo le voci con orgoglio ma ribadendo la sua totale dedizione alla causa interista. "Sono cose che rendono orgogliosi perché vuol dire che sto facendo bene sul campo, ed è quello che mi interessa maggiormente. Poi, come leggete voi, leggo anche io", ha ammesso con onestà il difensore.

Tuttavia, Bastoni ha voluto spegnere sul nascere qualsiasi speculazione che potrebbe destabilizzare l'ambiente in un momento cruciale della stagione: "Non c’è niente, sono felice qui, non ho nessun tipo di problema e non penso a cose extracampo". Alla domanda secca sulla sua permanenza in nerazzurro, la risposta è stata altrettanto limpida, pur con un pizzico di cautela formale: "Se resterò all’Inter? Probabilmente sì". 

bastoni
inter
barcellona
calciomercato
sportmediaset

Ultimi video

03:39

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

03:18
Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

01:11
CLIP VANALI LA VIGILIA DEL BOLOGNA PRE INTER - SM13 18/01 SRV

Bologna, le ultime da Riad: altro sgambetto all'Inter?

01:12
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SM13 18/01 ok SRV

Inter, le ultime da Riad: Calha c'è, Thu-la in attacco

01:33
CLIP CALLEGARI VIGLIA NAPOLI-MILAN - SM13 18/01 SRV

Callegari "gioca" Napoli-Milan: "Vince chi…"

00:53
Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

01:28
Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

01:00
"Non vinciamo big match? Falso"

"Non vinciamo big match? Falso"

01:26
"Tre finali perse? Non mi risulta…"

"Tre finali perse? Non mi risulta…"

00:54
Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

01:31
Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

01:18
De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

00:43
De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

01:13
Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

03:39

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025