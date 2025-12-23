Roma, intreccio di mercato col Genoa: Pisilli per Frendrup

Al momento le discussioni sono in fase embrionale e non si è nemmeno iniziato a parlare di cifre, ma l'idea sul tavolo è stata messa e sembra gradita da entrambi i calciatori: Pisilli aumenterebbe di molto il suo minutaggio, Frendrup farebbe il tanto atteso salto di qualità approdando in una big. Ora sta a Roma e Genoa trovare la giusta quadra.