Roma, intreccio di mercato col Genoa: Pisilli per Frendrup

Il giallorosso chiede maggiore spazio, il danese il profilo giusto per sostituirlo: i due club sono al lavorodi Redazione
© ansa
In attesa di ritrovarsi una di fronte all'altra lunedì 29 all'Olimpico, in quello che sarà il ritorno di Daniele De Rossi per la prima volta da avversario dopo il sorprendente esonero di 15 mesi fa, Roma e Genoa si sono sedute intorno a una scrivania con l'intenzione di imbastire un doppio scambio nel mercato invernale. Il Grifone ha messo nel mirino il centrocampista Niccolò Pisilli, un pupillo di De Rossi che gli ha fatto disputare la prima partita da titolare in Serie A nel big match contro la Juventus del 1° settembre 2024.
Scarsamente impiegato da Gasperini (solo tre presenze stagionali, 4 in Europa League e 3 in campionato per un totale di soli 202 minuti), il gioiello del settore giovanile giallorosso sono settimane che spinge per andare a giocare altrove e alzare il suo scarsissimo minutaggio. A Trigoria sarebbero disposti ad assecondare le richieste del ragazzo, ma la partenza di El Aynaoui causa Coppa d'Africa complica (o perlomeno rallenta) l'operazione. Così i capitolini avrebbero chiesto al Genoa il cartellino di Morten Frendrup, uomo d'ordine del centrocampo nel recente passato finito nel mirino anche di Inter e Milan.
Al momento le discussioni sono in fase embrionale e non si è nemmeno iniziato a parlare di cifre, ma l'idea sul tavolo è stata messa e sembra gradita da entrambi i calciatori: Pisilli aumenterebbe di molto il suo minutaggio, Frendrup farebbe il tanto atteso salto di qualità approdando in una big. Ora sta a Roma e Genoa trovare la giusta quadra.