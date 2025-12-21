Oriana allontana Dybala dalla Roma, la rivelazione della suocera: "Vuole andare via, forse a giugno"

Che Paulo Dybala sia in cima al taccuino del mercato del Boca Juniors non è un mistero, ma giorno dopo giorno aumenta visibilmente la percentuale che lo allontana dalla Roma. L'argentino, in scadenza a giugno, è il nome caldo, se non addirittura bollente, delle ultime settimane con rumors e dichiarazioni che lo vedrebbero pronto a lasciare la Capitale per... un'altra capitale. Da Roma a Buenos Aires, infatti, il volo è lungo ma per la Joya sarebbe il passo più breve, con anche la suocera che negli ultimi giorni ha confermato l'intenzione della famiglia Dybala di lasciare l'Italia.